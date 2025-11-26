  • Články
Pistorius varoval pred vynúteným mierom na úkor Ukrajiny

Pistorius varoval pred vynúteným mierom na úkor Ukrajiny

Nemecký minister obrany Boris Pistorius v stredu v Spolkovom sneme (Bundestag) varoval pred nútením Ukrajiny k jednostranným územným ústupkom v prebiehajúcich mierových rokovaniach. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Krajina musí byť schopná brániť sa aj v budúcnosti, povedal minister v Bundestagu počas debaty o rozpočte na obranu. To si podľa neho vyžaduje silné ozbrojené sily, rovnako ako aj veľké a spoľahlivé bezpečnostné záruky, najmä zo strany Spojených štátov.

Pistorius zdôraznil, že žiadne rozhodnutia ani rokovania ovplyvňujúce budúcnosť európskych štátov, NATO alebo EÚ, by sa nemali robiť bez súhlasu týchto krajín. „Inými slovami, o našej budúcnosti rozhodujeme my sami. A pre Ukrajinu nesmie existovať falošný mier. Nesmie existovať mier založený na kapitulácii,“ uviedol nemecký minister.

Doterajší priebeh rokovaní podľa neho jasne ukazuje, že geopolitická šachovnica sa rýchlo mení. Dodal, že Nemecko musí prehodnotiť svoju úlohu v EÚ a NATO, „pretože nevieme, ktorým alianciám môžeme v budúcnosti ešte dôverovať a ktoré z nich vydržia a ako dlho“.

Zároveň zopakoval, že posilnenie armády a výrazné zvýšenie výdavkov na obranu sú nevyhnutné. Návrh nemeckého rozpočtu počíta s nárastom výdavkov na obranu na 108,2 miliardy eur v budúcom roku, čo je najvyššia úroveň od konca studenej vojny. V aktuálnom roku bude do bežného rozpočtu obrany pridelených 62,43 miliardy eur a 24,06 miliardy eur z tzv. špeciálneho fondu nemeckej armády (Bundeswehru).

Zdroj: Info.sk, TASR
