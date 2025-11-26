  • Články
V slovenskej škole našli podozrivú nádobu, niesla odkaz Zelenskému

Na miesto privolali pyrotechnikov aj kriminalistov.

V areáli jednej zo základných škôl v Michalovciach sa našla nádoba s neznámym obsahom. Ako pre TASR potvrdila hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Košiciach Lenka Ivanová, na miesto bol privolaný policajný pyrotechnik aj experti z kriminalisticko-expertízneho ústavu.

Na prípad upozornil portál noviny.sk, podľa ktorého sa na nádobe mal nachádzať nápis adresovaný ukrajinskému prezidentovi.

Nález následne polícia zaistila na ďalšie skúmanie. „Michalovský policajný vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre trestný čin všeobecného ohrozenia. Vzhľadom na prebiehajúce procesné úkony nie je možné v tejto chvíli poskytnúť bližšie informácie,“ uviedla Ivanová.

Zdroj: Info.sk, TASR
