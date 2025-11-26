  • Články
SaS vyzýva na prepracovanie zákona o sociálnych podnikoch

  • DNES - 17:18
  • Bratislava
Novela zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch by sa mala prepracovať a jej účinnosť posunúť na 1. júna 2026 alebo až na začiatok roka 2027.

Uviedli to v stredu na tlačovej besede opoziční poslanci Vladimír Ledecký a Martina Bajo Holečková (obaja z SaS) s tým, že nevidia žiadny dôvod na to, aby novela bola prerokovaná v skrátenom legislatívnom konaní. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš (Hlas-SD) reagoval, že strana SaS najprv privítala systémové zmeny v zákone, no aktuálne ich kritizuje, čo mu pripadá nelogické.

Novela zákona bola podľa opozičných poslancov pripravená narýchlo a nekvalitne, o čom svedčí aj viac ako 170 strán pripomienok, ktoré dostalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Tomáš oponoval, že strana SaS ho najprv vyzvala, aby urobil poriadok v sociálnych podnikoch, no aktuálne všetky zmeny kritizuje. „Keď som následne predstavil systémové zmeny, SaS ich privítala so slovami, že som ich dokonca vraj od nich odkopíroval. A dnes tie isté zmeny kritizuje po tom, ako ich schválila vláda,“ dodal minister práce s tým, že práve Bajo Holečková vyzvala pri tomto zákone na skrátené legislatívne konanie.

Vláda mala podľa opozičných poslancov vyriešiť dva základné problémy, a to zmeniť zákon o verejnom obstarávaní a upraviť daň z pridanej hodnoty (DPH). Tá sa nakoniec upraví z piatich na devätnásť percent, ale v inom pozmeňujúcom návrhu z dielne ministerstva financií. SaS privítala zmenu pri zvýšení DPH, avšak nečakala také rozsiahle úpravy. „Plne podporujeme to, aby sa zmenil problém, ktorý vznikol pri verejnom obstarávaní a pri zneužívaní päťpercentnej DPH. Na to sme nepotrebovali takto komplexne meniť zákon o sociálnych podnikoch. Mali sme urobiť úplne jednoduchú vec v tomto skrátenom režime, a to zmeniť alebo otvoriť dva zákony - zákon o DPH a zákon o verejnom obstarávaní, to by nám na začiatok spokojne stačilo,“ povedala Bajo Holečková.

Najväčší problém vidí Ledecký v znížených príspevkoch pre zdravotne alebo sociálne znevýhodnených zamestnancov na úroveň minimálnej mzdy, ktorá bude na budúci rok vo výške 915 eur. Zákon tiež podľa neho nerieši administratívnu byrokraciu a nevenuje sa ani sociálnym podnikom bývania, ku ktorým by bolo potrebné spraviť nejaké finančné motivácie, aby sa rozbehli. Opoziční poslanci nesúhlasia ani s tým, že by mala novela platiť už od 1. januára budúceho roka, pretože sociálne podniky nebudú mať podľa nich dostatočný čas pripraviť sa na jej zmeny.

Tomáš dodal, že systémové opatrenia v zákone boli pripravené v spolupráci s Alianciou pre sociálnu ekonomiku. Zároveň boli konzultované s Najvyšším kontrolným úradom SR a začiatkom tohto týždňa ich schválili aj všetci sociálni partneri na Hospodárskej a sociálnej rade.

Zdroj: Info.sk, TASR
