  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 26.11.2025Meniny má Kornel
Bratislava

Kallasová: Je potrebné vyvinúť na Rusko vyšší tlak, aby prijalo mierovú dohodu

  • DNES - 16:42
  • Brusel
Kallasová: Je potrebné vyvinúť na Rusko vyšší tlak, aby prijalo mierovú dohodu

Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová vyzvala v stredu na zvýšenie tlaku na Rusko s cieľom posilniť šance na úspech americkej iniciatívy na ukončenie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Aby sme dosiahli čo najlepší výsledok pre Ukrajinu a Európu, musíme sa ďalej držať zvoleného kurzu, no musíme zrýchliť tempo,“ povedala Kallasová po rokovaní s ministrami zahraničných vecí členských štátov EÚ a ich ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihom.

To znamená viac sankcií, aby Rusko prišlo o prostriedky na boj, a viac vojenskej a finančnej podpory pre Ukrajinu,“ dodala. Kallasová zdôraznila, že hoci v súčasnosti neexistujú žiadne náznaky toho, že Rusko je pripravené súhlasiť s prímerím, cieľ dostať Moskvu do pozície, v ktorej bude nútené sa skutočne zapojiť do rokovaní, sa blíži.

Letná ofenzíva Ruska nebola úspešná. Sankcie USA a EÚ majú obrovský vplyv na ruskú ekonomiku,“ povedala a doplnila, že ekonomika a príjmy z energetiky Moskvy klesajú. „Rusko stráca peniaze a vojakov. Ak by Rusko mohlo Ukrajinu dobyť vojensky, už by tak urobilo,“ konštatovala Kallasová.

Keďže však ruský prezident Vladimir Putin nedokáže dosiahnuť svoje ciele na bojisku, „bude sa snažiť si k nim cestu vyjednať“, argumentovala šéfka diplomacie EÚ. Kyjev preto musí podľa nej dostať čo najväčšiu podporu v prebiehajúcich mierových snahách.

Na svete je len málo vojen, kde je situácia taká jednoznačná ako v tomto prípade. Máme jedného agresora a jednu obeť. Pozornosť by sa mala zamerať na to, čo musí urobiť Rusko ako agresor, a nie na to, čo musí obetovať Ukrajina ako obeť,“ povedala.

V prebiehajúcej diskusii o využití ruských aktív zmrazených v EÚ pre Ukrajinu Kallasová vyzvala na rýchle rozhodnutie. Tzv. reparačná pôžička je podľa nej „najjasnejším spôsobom“, ako pokryť finančné potreby Ukrajiny na roky 2026 a 2027.

Bol by to najsilnejší signál pre Moskvu, že nemôže len tak vyčkávať, a my musíme toto rozhodnutie prijať rýchlo,“ povedala Kallasová.

Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu oznámila, že Komisia predloží právny text o využití zmrazených ruských aktív ako pôžičky pre Ukrajinu.

Von der Leyenová spolu s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom posledné týždne presadzujú tzv. reparačnú pôžičku Kyjevu zo zmrazených ruských aktív v Únii vo výške 140 miliárd eur. Iniciatíva by pomohla financovať potreby Ukrajiny v nasledujúcich dvoch rokoch.

Väčšina aktív sa však nachádza v Belgicku, ktoré zatiaľ tento plán blokovalo a vyzvalo EK, aby zvážila alternatívne spôsoby financovania vrátane prijatia nového dlhu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Babiš odovzdal Pavlovi nominácie na ministrov, je medzi nimi aj šéf ŽSR

Babiš odovzdal Pavlovi nominácie na ministrov, je medzi nimi aj šéf ŽSR

DNES - 15:41Zahraničné

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v stredu odovzdal českému prezidentovi Petrovi Pavlovi zoznam personálnych nominácií na členov svojej budúcej vlády.

Francúzsky najvyšší súd potvrdil odsúdenie Sarkozyho v afére Bygmalion

Francúzsky najvyšší súd potvrdil odsúdenie Sarkozyho v afére Bygmalion

DNES - 15:08Zahraničné

Francúzsky najvyšší súd v stredu odmietol odvolanie exprezidenta krajiny Nicolasa Sarkozyho proti rozsudku za nelegálne financovanie jeho prezidentskej kampane v roku 2012 v kauze známej ako „aféra Bygmalion“.

Szijjártó: Áno pre členstvo Srbska v EÚ, nie pre členstvo Ukrajiny v EÚ

Szijjártó: Áno pre členstvo Srbska v EÚ, nie pre členstvo Ukrajiny v EÚ

DNES - 13:52Zahraničné

Členstvo Srbska v Európskej únii by prinieslo hospodársky rast, ale nepripravenosť Ukrajiny a korupcia na úrovni štátu by zničili finančný a poľnohospodársky systém bloku.

EP vyzýva na zavedenia vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete

EP vyzýva na zavedenia vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete

DNES - 13:49Zahraničné

Poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu vyzvali na prijatie ambicióznych opatrení na ochranu maloletých na internete, vrátane zavedenia jednotnej minimálnej vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete.

Vosveteit.sk
Asi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročiaAsi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročia
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mestoRuskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen toFBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to
Tvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliadaTvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliada
Raz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy životaRaz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy života
Stranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia WillaStranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia Willa
Tisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na SlovenskuTisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na Slovensku
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniazePOZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
Zabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov narazZabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov naraz
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP