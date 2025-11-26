Kallasová: Je potrebné vyvinúť na Rusko vyšší tlak, aby prijalo mierovú dohodu
- DNES - 16:42
- Brusel
Vysoká predstaviteľka EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Kaja Kallasová vyzvala v stredu na zvýšenie tlaku na Rusko s cieľom posilniť šance na úspech americkej iniciatívy na ukončenie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Aby sme dosiahli čo najlepší výsledok pre Ukrajinu a Európu, musíme sa ďalej držať zvoleného kurzu, no musíme zrýchliť tempo,“ povedala Kallasová po rokovaní s ministrami zahraničných vecí členských štátov EÚ a ich ukrajinským náprotivkom Andrijom Sybihom.
„To znamená viac sankcií, aby Rusko prišlo o prostriedky na boj, a viac vojenskej a finančnej podpory pre Ukrajinu,“ dodala. Kallasová zdôraznila, že hoci v súčasnosti neexistujú žiadne náznaky toho, že Rusko je pripravené súhlasiť s prímerím, cieľ dostať Moskvu do pozície, v ktorej bude nútené sa skutočne zapojiť do rokovaní, sa blíži.
„Letná ofenzíva Ruska nebola úspešná. Sankcie USA a EÚ majú obrovský vplyv na ruskú ekonomiku,“ povedala a doplnila, že ekonomika a príjmy z energetiky Moskvy klesajú. „Rusko stráca peniaze a vojakov. Ak by Rusko mohlo Ukrajinu dobyť vojensky, už by tak urobilo,“ konštatovala Kallasová.
Keďže však ruský prezident Vladimir Putin nedokáže dosiahnuť svoje ciele na bojisku, „bude sa snažiť si k nim cestu vyjednať“, argumentovala šéfka diplomacie EÚ. Kyjev preto musí podľa nej dostať čo najväčšiu podporu v prebiehajúcich mierových snahách.
„Na svete je len málo vojen, kde je situácia taká jednoznačná ako v tomto prípade. Máme jedného agresora a jednu obeť. Pozornosť by sa mala zamerať na to, čo musí urobiť Rusko ako agresor, a nie na to, čo musí obetovať Ukrajina ako obeť,“ povedala.
V prebiehajúcej diskusii o využití ruských aktív zmrazených v EÚ pre Ukrajinu Kallasová vyzvala na rýchle rozhodnutie. Tzv. reparačná pôžička je podľa nej „najjasnejším spôsobom“, ako pokryť finančné potreby Ukrajiny na roky 2026 a 2027.
„Bol by to najsilnejší signál pre Moskvu, že nemôže len tak vyčkávať, a my musíme toto rozhodnutie prijať rýchlo,“ povedala Kallasová.
Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová v stredu oznámila, že Komisia predloží právny text o využití zmrazených ruských aktív ako pôžičky pre Ukrajinu.
Von der Leyenová spolu s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom posledné týždne presadzujú tzv. reparačnú pôžičku Kyjevu zo zmrazených ruských aktív v Únii vo výške 140 miliárd eur. Iniciatíva by pomohla financovať potreby Ukrajiny v nasledujúcich dvoch rokoch.
Väčšina aktív sa však nachádza v Belgicku, ktoré zatiaľ tento plán blokovalo a vyzvalo EK, aby zvážila alternatívne spôsoby financovania vrátane prijatia nového dlhu.
Babiš odovzdal Pavlovi nominácie na ministrov, je medzi nimi aj šéf ŽSR
Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v stredu odovzdal českému prezidentovi Petrovi Pavlovi zoznam personálnych nominácií na členov svojej budúcej vlády.
Francúzsky najvyšší súd potvrdil odsúdenie Sarkozyho v afére Bygmalion
Francúzsky najvyšší súd v stredu odmietol odvolanie exprezidenta krajiny Nicolasa Sarkozyho proti rozsudku za nelegálne financovanie jeho prezidentskej kampane v roku 2012 v kauze známej ako „aféra Bygmalion“.
Szijjártó: Áno pre členstvo Srbska v EÚ, nie pre členstvo Ukrajiny v EÚ
Členstvo Srbska v Európskej únii by prinieslo hospodársky rast, ale nepripravenosť Ukrajiny a korupcia na úrovni štátu by zničili finančný a poľnohospodársky systém bloku.
EP vyzýva na zavedenia vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete
Poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu vyzvali na prijatie ambicióznych opatrení na ochranu maloletých na internete, vrátane zavedenia jednotnej minimálnej vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete.