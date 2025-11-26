  • Články
Na severe prerušili železničnú dopravu, na trati horí rušeň

  • DNES - 16:35
  • Dolný Hričov
Na mieste zasahujú hasiči.

Aktualizované o 16:45

Železničná doprava na úseku medzi Dolným Hričovom a Bytčou bola v stredu podvečer prerušená len na necelú polhodinu. Dôvodom bol požiar rušňa cudzieho dopravcu. Ako upozornila Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK), premávka bola obnovená o 16.03 h.

Podľa informácií z Operačného strediska Hasičského a záchranného zboru v Žiline na mieste požiaru zasahovalo desať hasičov z Bytče a Žiliny so štyrmi kusmi techniky.

Zdroj: Info.sk, TASR
