Čelná zrážka zablokovala cestu, na mieste sú hasiči
Na mieste nehody sú aj záchranári.
Aktualizované o 15:33
Na ceste I/16 pri obci Bátka v okrese Rimavská Sobota došlo v stredu popoludní k čelnej zrážke dvoch áut. Cesta je po nehode obojsmerne neprejazdná. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.
Cestu je neprejazdná
K dopravnej nehode na ceste I/16 došlo v úseku medzi Bátkou a Figou. Na mieste zasahuje desať profesionálnych hasičov, ktorí vyslobodili zranené osoby a odovzdali ich posádkam záchrannej zdravotnej služby.
Cesta I/16 je v úseku po čelnej zrážke neprejazdná. Vodiči sa môžu úseku vyhnúť obchádzkou cez Rimavskú Seč.
