Streda, 26.11.2025Meniny má Kornel
Bratislava

Čelná zrážka zablokovala cestu, na mieste sú hasiči

  • DNES - 15:10
  • Bátka
Čelná zrážka zablokovala cestu, na mieste sú hasiči

Na mieste nehody sú aj záchranári.

Aktualizované o 15:33

Na ceste I/16 pri obci Bátka v okrese Rimavská Sobota došlo v stredu popoludní k čelnej zrážke dvoch áut. Cesta je po nehode obojsmerne neprejazdná. TASR o tom informovalo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.

Cestu je neprejazdná

K dopravnej nehode na ceste I/16 došlo v úseku medzi Bátkou a Figou. Na mieste zasahuje desať profesionálnych hasičov, ktorí vyslobodili zranené osoby a odovzdali ich posádkam záchrannej zdravotnej služby.

Cesta I/16 je v úseku po čelnej zrážke neprejazdná. Vodiči sa môžu úseku vyhnúť obchádzkou cez Rimavskú Seč.

Zdroj: Info.sk, TASR
