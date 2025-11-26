Francúzsky najvyšší súd potvrdil odsúdenie Sarkozyho v afére Bygmalion
- DNES - 15:08
- Paríž
Francúzsky najvyšší súd v stredu odmietol odvolanie exprezidenta krajiny Nicolasa Sarkozyho proti rozsudku za nelegálne financovanie jeho prezidentskej kampane v roku 2012 v kauze známej ako „aféra Bygmalion“.
Súd nižšej inštancie ho v tomto prípade minulý rok odsúdil na šesť mesiacov väzenia a ďalších šesť mesiacov podmienečne. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.
Sarkozyho odsúdili na základe obvinení, že jeho pravicová strana spolupracovala s PR agentúrou Bygmalion s cieľom zakryť skutočné náklady na jeho znovuzvolenie v roku 2012. Bývalá hlava štátu totiž minula na kampaň v roku 2012 takmer 43 miliónov eur, čo je skoro dvojnásobok povolenej sumy 22,5 milióna eur.
Sarkozy od prehry v prezidentských voľbách v roku 2012 čelí viacerým právnym problémom. V septembri ho tiež odsúdili na päť rokov väzenia pre sprisahanie, keď dovolil svojim blízkym spolupracovníkom nadviazať kontakt s ľuďmi v Líbyi s cieľom získať peniaze na volebnú kampaň v roku 2007.
V októbri exprezident napriek tomu, že sa proti rozsudku odvolal, nastúpil na výkon trestu v parížskej väznici La Santé, kde strávil 20 dní. Súd 10. novembra po žiadosti prokuratúry aj obhajoby rozhodol o jeho prepustení z väzenia a nariadil nad ním súdny dohľad.
