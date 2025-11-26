  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 26.11.2025Meniny má Kornel
Bratislava

Francúzsky najvyšší súd potvrdil odsúdenie Sarkozyho v afére Bygmalion

  • DNES - 15:08
  • Paríž
Francúzsky najvyšší súd potvrdil odsúdenie Sarkozyho v afére Bygmalion

Francúzsky najvyšší súd v stredu odmietol odvolanie exprezidenta krajiny Nicolasa Sarkozyho proti rozsudku za nelegálne financovanie jeho prezidentskej kampane v roku 2012 v kauze známej ako „aféra Bygmalion“.

Súd nižšej inštancie ho v tomto prípade minulý rok odsúdil na šesť mesiacov väzenia a ďalších šesť mesiacov podmienečne. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a AP.

Sarkozyho odsúdili na základe obvinení, že jeho pravicová strana spolupracovala s PR agentúrou Bygmalion s cieľom zakryť skutočné náklady na jeho znovuzvolenie v roku 2012. Bývalá hlava štátu totiž minula na kampaň v roku 2012 takmer 43 miliónov eur, čo je skoro dvojnásobok povolenej sumy 22,5 milióna eur.

Sarkozy od prehry v prezidentských voľbách v roku 2012 čelí viacerým právnym problémom. V septembri ho tiež odsúdili na päť rokov väzenia pre sprisahanie, keď dovolil svojim blízkym spolupracovníkom nadviazať kontakt s ľuďmi v Líbyi s cieľom získať peniaze na volebnú kampaň v roku 2007.

V októbri exprezident napriek tomu, že sa proti rozsudku odvolal, nastúpil na výkon trestu v parížskej väznici La Santé, kde strávil 20 dní. Súd 10. novembra po žiadosti prokuratúry aj obhajoby rozhodol o jeho prepustení z väzenia a nariadil nad ním súdny dohľad.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Babiš odovzdal Pavlovi nominácie na ministrov, je medzi nimi aj šéf ŽSR

Babiš odovzdal Pavlovi nominácie na ministrov, je medzi nimi aj šéf ŽSR

DNES - 15:41Zahraničné

Predseda hnutia ANO Andrej Babiš v stredu odovzdal českému prezidentovi Petrovi Pavlovi zoznam personálnych nominácií na členov svojej budúcej vlády.

Szijjártó: Áno pre členstvo Srbska v EÚ, nie pre členstvo Ukrajiny v EÚ

Szijjártó: Áno pre členstvo Srbska v EÚ, nie pre členstvo Ukrajiny v EÚ

DNES - 13:52Zahraničné

Členstvo Srbska v Európskej únii by prinieslo hospodársky rast, ale nepripravenosť Ukrajiny a korupcia na úrovni štátu by zničili finančný a poľnohospodársky systém bloku.

EP vyzýva na zavedenia vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete

EP vyzýva na zavedenia vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete

DNES - 13:49Zahraničné

Poslanci Európskeho parlamentu v Štrasburgu vyzvali na prijatie ambicióznych opatrení na ochranu maloletých na internete, vrátane zavedenia jednotnej minimálnej vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete.

Orbán prijal bývalého prezidenta Republiky srbskej Dodika

Orbán prijal bývalého prezidenta Republiky srbskej Dodika

DNES - 11:47Zahraničné

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v stredu prijal v Budapešti bývalého prezidenta Republiky srbskej (RS) a predsedu strany Nezávislí sociálni demokrati (SNSD) Milorada Dodika.

Vosveteit.sk
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mestoRuskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen toFBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to
Tvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliadaTvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliada
Raz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy životaRaz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy života
Stranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia WillaStranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia Willa
Tisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na SlovenskuTisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na Slovensku
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniazePOZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
Zabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov narazZabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov naraz
Tvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačovTvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP