Tomáš: Nové systémové zmeny sprísnia fungovanie sociálnych podnikov

Systémové zmeny, vyplývajúce z novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, sú sprísnením fungovania sociálnych podnikov na Slovensku.

Tieto zmeny boli pripravené v konzultácii s tými, ktorých sa týkajú a boli schválené všetkými sociálnymi partnermi. Uviedol to po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v obci Vyšný Orlík (okres Svidník) minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Erik Tomáš (Hlas-SD) ako predkladateľ materiálu.

Konečne som urobil poriadok v sociálnych podnikoch, pretože je tam veľa špekulácií, dokonca nejaký skrytý biznis alebo niečo podobné,“ povedal Tomáš. Zároveň priblížil, že z pôvodne predloženej novely boli po konzultácii vypustené viaceré návrhy. „Vypustili sme z tohto zákona to, že subdodávkou sa bude môcť dodať iba 20 % celkovej ceny zákazky, ktorú získa sociálny podnik a zároveň sme vypustili aj zákaz vytvárania konzorcií sociálny podnikov s inými firmami,“ uviedol minister.

Posilnenie a nastavenie ďalšieho smerovania sociálnej ekonomiky a sociálneho podnikania na Slovensku je cieľom novely zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch, ktorú predložilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a ktorú v stredu schválila vláda SR. Vláda zároveň požiadala Národnú radu SR o prerokovanie tohto návrhu v skrátenom legislatívnom konaní.

Návrhom zákona sa má predovšetkým skvalitniť oblasť pracovnej integrácie ako dôležitej súčasti sociálnej politiky na Slovensku. Navrhuje sa upraviť podmienky pracovnej integrácie ako komplexného procesu, ktorého cieľom je efektívne integrovanie osôb s rôznymi druhmi znevýhodnenia a vzhľadom na to upraviť aj podmienky finančnej podpory pracovnej integrácie formou vyrovnávacích príspevkov.

Zdroj: Info.sk, TASR
