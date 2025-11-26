V Sliači vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity
V Sliači vo Zvolenskom okrese vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Týka sa to častí Hájniky a Rybáre. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.
Dodáva, že je to pre dlhotrvajúci dážď extrémnej intenzity a následné stekanie po komunikáciách a lúkach. Voda zaplavila intravilán mesta, časť za traťou a okolie Sielnického potoka. Taktiež stúpla hladina tohto potoka, ktorý sa vylial a ohrozil priľahlé územie. Na ňom sú rodinné domy, hospodárske budovy občanov, ako aj cestné komunikácie mesta a autobusové zastávky.
Situácia v Banskobystrickom kraji.Uverejnil používateľ Hasičský a záchranný zbor - Banskobystrický kraj Streda 26. novembra 2025
Pre vytopenie letiska Sliač v časti Hájniky na mieste aktuálne zasahuje 31 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na 15 kusoch techniky. Pomáha aj 10 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí na piatich kusoch techniky. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková. Udalosť podľa nej nahlásili v utorok (25. 11.) krátko pred polnocou.
Situácia sa zhoršuje aj na ďalších tokoch
Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) potvrdil, že situácia na letisku Sliač je pre povodeň komplikovaná, steká tam voda z polí. Verí, že sa situáciu podarí zvládnuť, na túto tému hovoril aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). „Nejedná sa len o naše letisko, ide hlavne o Sliač a okolie. Situácia začína byť kritická aj na ostatných riekach a vodných tokoch,“ poznamenal.
Pre okresy Zvolen a Veľký Krtíš vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav tretí stupeň výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa.
Foto: shmu.sk
Pellegrini si v Portugalsku prevzal svoje prvé štátne vyznamenanie
Prezident SR Peter Pellegrini si v stredu počas návštevy Portugalska od svojho náprotivku Marcela Rebela de Sousu prevzal svoje prvé štátne vyznamenanie vo funkcii.
Vláda považuje otázku Benešových dekrétov za uzatvorenú, prijala vyhlásenie
Vláda SR považuje otázku povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku za uzatvorenú.
Premiér: Miroslav Lajčák neurobil nič, čo by ma nútilo ho odvolať
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) neodvolá zo zboru svojich poradcov bývalého ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka.
ŠÚKL: Samoliečba by nemala trvať dlhšie ako sedem dní
Samoliečba je vhodná len pri banálnych ochoreniach, ako napríklad prechladnutie, kašeľ, bolesť hlavy a svalov či pálenie záhy.