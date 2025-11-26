  • Články
V Sliači vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity

  • DNES - 14:38
  • Sliač
V Sliači vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity

V Sliači vo Zvolenskom okrese vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Týka sa to častí Hájniky a Rybáre. Samospráva o tom informuje na sociálnej sieti.

Dodáva, že je to pre dlhotrvajúci dážď extrémnej intenzity a následné stekanie po komunikáciách a lúkach. Voda zaplavila intravilán mesta, časť za traťou a okolie Sielnického potoka. Taktiež stúpla hladina tohto potoka, ktorý sa vylial a ohrozil priľahlé územie. Na ňom sú rodinné domy, hospodárske budovy občanov, ako aj cestné komunikácie mesta a autobusové zastávky.

Situácia v Banskobystrickom kraji.

Uverejnil používateľ Hasičský a záchranný zbor - Banskobystrický kraj Streda 26. novembra 2025

Pre vytopenie letiska Sliač v časti Hájniky na mieste aktuálne zasahuje 31 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) na 15 kusoch techniky. Pomáha aj 10 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí na piatich kusoch techniky. Uviedla to hovorkyňa Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Júlia Zeleňáková. Udalosť podľa nej nahlásili v utorok (25. 11.) krátko pred polnocou.

Situácia sa zhoršuje aj na ďalších tokoch

Minister obrany Robert Kaliňák (Smer-SD) potvrdil, že situácia na letisku Sliač je pre povodeň komplikovaná, steká tam voda z polí. Verí, že sa situáciu podarí zvládnuť, na túto tému hovoril aj s ministrom vnútra Matúšom Šutajom Eštokom (Hlas-SD). „Nejedná sa len o naše letisko, ide hlavne o Sliač a okolie. Situácia začína byť kritická aj na ostatných riekach a vodných tokoch,“ poznamenal.

Pre okresy Zvolen a Veľký Krtíš vyhlásil Slovenský hydrometeorologický ústav tretí stupeň výstrahy pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa.

Foto: shmu.sk

Zdroj: Info.sk, TASR
