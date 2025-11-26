  • Články
Pellegrini si v Portugalsku prevzal svoje prvé štátne vyznamenanie

  • DNES - 14:26
  • Lisabon/Bratislava
Pellegrini si v Portugalsku prevzal svoje prvé štátne vyznamenanie

Prezident SR Peter Pellegrini si v stredu počas návštevy Portugalska od svojho náprotivku Marcela Rebela de Sousu prevzal svoje prvé štátne vyznamenanie vo funkcii.

Ide o najvyššiu triedu portugalského štátneho vyznamenania - Veľkú reťaz princa Henricha. Pellegrini recipročne portugalskému prezidentovi odovzdal slovenské štátne vyznamenanie, Rad Bieleho dvojkríža I. triedy, občiansky druh. Informuje o tom osobitný spravodajca TASR.

Štátna návšteva slovenskej hlavy štátu v Portugalsku sa koná po 20 rokoch. V jej úvode Pellegriniho privítal Rebelo de Sousa oficiálnym ceremoniálom s vojenskými poctami pred Kláštorom hieronymitov, jednou z najvýznamnejších pamiatok Portugalska.

Prezidenti následne položili vence k hrobke portugalského spisovateľa Luísa Vaz de Camoesa a pred rokovaním v prezidentskom paláci Belém si vymenili štátne vyznamenania. Veľká reťaz princa Henricha je súčasťou radu, ktorý bol založený 2. júna 1960 na počesť moreplavca princa Henricha Navigátora, dôležitej osobnosti z obdobia portugalských námorných objavov. Držiteľmi tohto vyznamenania sú napríklad slovinská prezidentka Nataša Pircová Musarová či bývalý poľský prezident Andrzej Duda.

Pellegrini má v stredu na programe aj stretnutia s portugalským ministrom zahraničných vecí Paulom Rangelom, predsedom parlamentu Josém Pedrom Aguiar-Brancom a primátorom Lisabonu Carlosom Moedasom, ktorý prezidentovi SR odovzdá Čestný kľúč mesta Lisabon. Vo večerných hodinách potom absolvuje štátnu večeru v Národnom paláci Ajuda.

Štátna návšteva pokračuje štvrtkovým Slovensko-portugalským podnikateľským fórom za účasti oboch prezidentov. Zástupcovia slovenských a portugalských firiem a inštitúcií tam budú mať príležitosť diskutovať o možnostiach ďalšieho rozvoja hospodárskej spolupráce, identifikovať nové partnerstvá a predstaviť inovatívne riešenia, ktoré môžu Slovensko a Portugalsko spoločne rozvíjať. Podpísané by mali byť aj memorandá o porozumení zamerané na verejné obstarávanie, zdravotníctvo a finančné služby.

Pellegrini zároveň spolu s ministrom zdravotníctva SR Kamilom Šaškom, ktorý ho sprevádza na niektorých častiach programu, zavíta do Nadácie Champalimaud v Lisabone, vedeckého a klinického centra, ktoré sa špecializuje na výskum a liečbu nádorových ochorení.

Zdroj: Info.sk, TASR
