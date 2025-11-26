EP vyzýva na zavedenia vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete
- DNES - 13:49
- Štrasburg
Poslanci Európskeho parlamentu (EP) v stredu v Štrasburgu vyzvali na prijatie ambicióznych opatrení na ochranu maloletých na internete, vrátane zavedenia jednotnej minimálnej vekovej hranice 16 rokov pre prístup na sociálne siete.
Dokument podporilo 483 europoslancov, proti hlasovalo 92 a 86 sa zdržalo. EP v ňom vyjadruje hlboké znepokojenie nad rizikami pre fyzické a duševné zdravie, ktorým sú deti vystavené v online prostredí. Žiada tiež posilnenie ochrany pred manipulatívnymi stratégiami ktoré zvyšujú riziko závislosti či zhoršujú schopnosť sústredenia sa. Nemá legislatívny charakter, ide o vyjadrenie stanoviska EP a odporúčanie.
EP navrhuje harmonizovanú minimálnu hranicu 16 rokov pre prístup k sociálnym sieťam, platformám na zdieľanie videí a AI chatbotom. Deti vo veku 13 až 16 rokov by mali mať umožnený prístup so súhlasom rodičov.
Poslanci zároveň v uznesení podporili prácu Európskej komisie na vývoji nástrojov na overovanie veku, zdôrazňujú však, že používané systémy musia byť presné a musia chrániť súkromie maloletých. Pripomínajú, že ani efektívne overovanie veku nezbavuje sociálne platformy zodpovednosti za bezpečný a veku primeraný dizajn ich služieb.
Na zlepšenie dodržiavania pravidiel, najmä v oblasti ochrany detí a vekového overovania, europoslanci navrhujú zavedenie osobnej zodpovednosti vrcholových manažérov platforiem v prípadoch závažného a opakovaného porušovania legislatívy vrátane Nariadenia EÚ o digitálnych službách (DSA).
Europarlament tiež vyzýva na zákaz najškodlivejších návykových praktík a na prijatie opatrení proti manipulatívnym technológiám, akými sú cielená reklama, influencerský marketing či návykový dizajn služieb. Žiada tiež lepšiu ochranu maloletých pred „komerčným vykorisťovaním“.
Podľa prieskumu Eurobarometer z roku 2025 viac ako 90 percent opýtaných Európanov považuje opatrenia na ochranu detí v online prostredí za naliehavo potrebné, a to najmä v súvislosti s negatívnym vplyvom sociálnych médií na duševné zdravie (93 percent), kyberšikanou (92 percent) a potrebou účinných spôsobov, ako obmedziť prístup k obsahu nevhodnému pre daný vek (92 percent).
