Premiér: Miroslav Lajčák neurobil nič, čo by ma nútilo ho odvolať

  DNES - 13:34
  Vyšný Orlík
Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) neodvolá zo zboru svojich poradcov bývalého ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka.

Oznámil to po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády vo Vyšnom Orlíku (okres Svidník). V súvislosti s výzvou na Lajčákovo odvolanie, súvisiacou s komunikáciou s odsúdeným americkým podnikateľom Jeffreym Epsteinom, premiér „nenašiel nič, čo by ho nútilo Miroslava Lajčáka odvolať“.

Fico opätovne zdôraznil, že sa nebude riadiť tlakom médií ani tých, ktorí pociťujú voči Lajčákovi averziu. Pripomenul, že si nechal preveriť všetky relevantné informácie. „Pozreli sme si všetky komunikácie, nenašiel som nič, čo by ma Miroslava Lajčáka nútilo odvolať, nemám na to žiadny dôvod,“ povedal. Zvýraznil zároveň Lajčákovu reputáciu diplomata na najvyššej úrovni, jeho rozhľad i kontakty, z ktorých môže Slovensko i jeho vláda benefitovať.

Koaličná SNS i predstavitelia opozície vyzvali minulý týždeň premiéra, aby ukončil spoluprácu so svojím poradcom Miroslavom Lajčákom. Apelovali na to v súvislosti s jeho komunikáciou s americkým finančníkom Jeffreym Epsteinom.

Vo zverejnených dokumentoch, týkajúcich sa prípadu zosnulého amerického finančníka odsúdeného za sexuálne trestné činy, sa nachádza aj e-mailová komunikácia, ktorá sa údajne uskutočnila medzi vtedajším ministrom zahraničných vecí SR Lajčákom a Epsteinom. Lajčák pre TASR uviedol, že s finančníkom v minulosti komunikoval iba spoločensky v rámci svojich diplomatických povinností.

Zdroj: Info.sk, TASR
V Sliači vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity

DNES - 14:38Domáce

V Sliači vo Zvolenskom okrese vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Týka sa to častí Hájniky a Rybáre.

Pellegrini si v Portugalsku prevzal svoje prvé štátne vyznamenanie

DNES - 14:26Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini si v stredu počas návštevy Portugalska od svojho náprotivku Marcela Rebela de Sousu prevzal svoje prvé štátne vyznamenanie vo funkcii.

Vláda považuje otázku Benešových dekrétov za uzatvorenú, prijala vyhlásenie

DNES - 14:22Domáce

Vláda SR považuje otázku povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku za uzatvorenú.

ŠÚKL: Samoliečba by nemala trvať dlhšie ako sedem dní

DNES - 13:23Domáce

Samoliečba je vhodná len pri banálnych ochoreniach, ako napríklad prechladnutie, kašeľ, bolesť hlavy a svalov či pálenie záhy.

