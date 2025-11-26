ŠÚKL: Samoliečba by nemala trvať dlhšie ako sedem dní
Samoliečba je vhodná len pri banálnych ochoreniach, ako napríklad prechladnutie, kašeľ, bolesť hlavy a svalov či pálenie záhy.
Nemala by trvať dlhšie ako sedem dní. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na sociálnej sieti.
„Samoliečba je liečba ľahkých zdravotných ťažkostí, najčastejšie pomocou voľnopredajných liekov, ktoré pacient užíva na vlastnú zodpovednosť. Vhodná je pri komplikáciách, s ktorými má pacient predchádzajúcu skúsenosť a pozná účinnú liečbu,“ ozrejmil.
Naopak, samoliečba podľa odborníkov nie je vhodná, ak príznaky ochorenia pretrvávajú alebo sa zhoršujú, ak sa objavia nežiaduce účinky liekov alebo ak si pacient nie je istý diagnózou. „V takýchto prípadoch sa obráťte na lekára alebo lekárnika. Pomôžu vám zvoliť liečbu, ktorá je bezpečná, účinná a vhodná presne pre vás,“ doplnil ŠÚKL.
