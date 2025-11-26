  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 26.11.2025Meniny má Kornel
Bratislava

ŠÚKL: Samoliečba by nemala trvať dlhšie ako sedem dní

  • DNES - 13:23
  • Bratislava
ŠÚKL: Samoliečba by nemala trvať dlhšie ako sedem dní

Samoliečba je vhodná len pri banálnych ochoreniach, ako napríklad prechladnutie, kašeľ, bolesť hlavy a svalov či pálenie záhy.

Nemala by trvať dlhšie ako sedem dní. Upozornil na to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) na sociálnej sieti.

Samoliečba je liečba ľahkých zdravotných ťažkostí, najčastejšie pomocou voľnopredajných liekov, ktoré pacient užíva na vlastnú zodpovednosť. Vhodná je pri komplikáciách, s ktorými má pacient predchádzajúcu skúsenosť a pozná účinnú liečbu,“ ozrejmil.

Naopak, samoliečba podľa odborníkov nie je vhodná, ak príznaky ochorenia pretrvávajú alebo sa zhoršujú, ak sa objavia nežiaduce účinky liekov alebo ak si pacient nie je istý diagnózou. „V takýchto prípadoch sa obráťte na lekára alebo lekárnika. Pomôžu vám zvoliť liečbu, ktorá je bezpečná, účinná a vhodná presne pre vás,“ doplnil ŠÚKL.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V Sliači vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity

V Sliači vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity

DNES - 14:38Domáce

V Sliači vo Zvolenskom okrese vyhlásili tretí stupeň povodňovej aktivity. Týka sa to častí Hájniky a Rybáre.

Pellegrini si v Portugalsku prevzal svoje prvé štátne vyznamenanie

Pellegrini si v Portugalsku prevzal svoje prvé štátne vyznamenanie

DNES - 14:26Domáce

Prezident SR Peter Pellegrini si v stredu počas návštevy Portugalska od svojho náprotivku Marcela Rebela de Sousu prevzal svoje prvé štátne vyznamenanie vo funkcii.

Vláda považuje otázku Benešových dekrétov za uzatvorenú, prijala vyhlásenie

Vláda považuje otázku Benešových dekrétov za uzatvorenú, prijala vyhlásenie

DNES - 14:22Domáce

Vláda SR považuje otázku povojnových dokumentov k usporiadaniu pomerov po druhej svetovej vojne na Slovensku za uzatvorenú.

Premiér: Miroslav Lajčák neurobil nič, čo by ma nútilo ho odvolať

Premiér: Miroslav Lajčák neurobil nič, čo by ma nútilo ho odvolať

DNES - 13:34Domáce

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) neodvolá zo zboru svojich poradcov bývalého ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslava Lajčáka.

Vosveteit.sk
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mestoRuskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen toFBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to
Tvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliadaTvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliada
Raz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy životaRaz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy života
Stranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia WillaStranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia Willa
Tisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na SlovenskuTisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na Slovensku
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniazePOZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
Zabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov narazZabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov naraz
Tvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačovTvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačov
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP