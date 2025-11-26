NSS oslobodil predsedu ŠTS Michal Trubana spod disciplinárneho návrhu
Disciplinárny senát Najvyššieho správneho súdu (NSS) SR oslobodil súčasného predsedu Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) Michala Trubana spod disciplinárneho návrhu.
Nebolo dokázané, že by sa stal skutok, za ktorý bolo vedené disciplinárne stíhanie. Prípad sa týkal neoznámenia zaujatosti pri rozhodovaní o väzbe v kauze Dobytkár. Senát bol pri rozhodnutí viazaný nálezom Ústavného súdu SR z júna 2025.
Návrh na disciplinárne konanie voči Trubanovi podali v októbri 2020 vtedajší predseda ŠTS Ján Hrubala a vtedajší predseda Súdnej rady SR Ján Mazák. Žiadali jeho preradenie na súd nižšieho stupňa. Sudca podľa disciplinárneho návrhu pri rozhodovaní o väzbe v kauze Dobytkár neoznámil možnú zaujatosť.
NSS SR uznal Trubana v marci 2023 za vinného zo spáchania disciplinárneho previnenia a potrestal ho polročným znížením funkčného platu o 50 percent. Ústavný súd SR však toto rozhodnutie zrušil z dôvodu porušenia základného práva na súdnu ochranu a práva na spravodlivé súdne konanie.
Na základe nálezu Ústavného súdu navrhol na stredajšom pojednávaní zástupca Súdnej rady SR Adrián Kucek oslobodenie Trubana spod disciplinárneho návrhu. Podľa zástupcu ŠTS Romana Púchovského nebolo dokázané, že sa stal skutok, za ktorý bolo vedené disciplinárne konanie. Rovnaký návrh ako Púchovský predostrel aj Truban s právnym zástupcom Michalom Mandzákom. „Nemal som povinnosť oznamovať zaujatosť,“ zdôraznil.
Predseda disciplinárneho senátu Michal Matulník podčiarkol, že NSS SR bol viazaný nálezom Ústavného súdu. „NSS SR nekoketoval podrobnejšie s myšlienkou obracať sa na Európsky súd pre ľudské práva. Zastáva názor, že máme v SR dostatočný inštitucionálny rámec pre ochranu základných práv a slobôd,“ povedal.
Truban považuje rozhodnutie súdu za vecne správne a zákonné. „Verejne vyzývam pána Hrubalu a Mazáka, aby si zorganizovali tlačovú besedu a aby náležite a pravdivo informovali o výsledku tohto konania, tak ako to urobili v októbri 2020, keď si zvolali tlačovú konferenciu, na ktorej sa mnohopočetne zúčastnili zástupcovia médií,“ podotkol.
Truban na predchádzajúcich pojednávaniach opakovane zdôraznil, že sa necíti byť vinný, podotkol, že nemal pomer k účastníkom konania a ani k prejednávanej veci. Disciplinárku vnímal ako politicky motivovanú pre nesúhlas s rozhodnutím prepustiť podnikateľa Norberta B. z väzby na slobodu. Poukazoval na to, že prokurátor a ani obvinení nepodali voči nemu námietku zaujatosti.
