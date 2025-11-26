Zamestnanci ÚOO v liste poslancov varujú pred dôsledkami transformácie úradu
Zamestnanci Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) žiadajú politikov, aby prestali dehonestovať ich prácu a umožnili im ju naďalej vykonávať bez politických zásahov.
V liste, ktorý adresovali poslancom Národnej rady (NR) SR, upozorňujú, že nahradenie úradu novou inštitúciou vážne oslabí postavenie nielen ľudí, ktorí sa odvážia upozorniť na porušovanie zákonov, ale aj samotné obete trestných činov. Zamestnanci o tom informovali na stredajšej tlačovej konferencii.
„Na základe našej každodennej práce, znalosti prípadov a praktických potrieb oznamovateľov vás chceme upozorniť, že v prípade schválenia zákona o Úrade na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa vytvorí priestor na oslabenie ochrany oznamovateľov. Navrhovaný zákon totiž umožňuje opakované preskúmanie ochrán, retroaktívne zrušenie už udelených ochrán a oslabuje dôveru v nezávislosť inštitúcie,“ vyhlásila Mária Hunková z odboru prevencie a komunikácie úradu.
Zamestnanci varujú, že zmeny môžu viesť k tomu, že ľudia, ktorí dnes v dobrej viere chránia verejný záujem, sa môžu zo dňa na deň ocitnúť bez pomoci. Podotkli, že už dnes dostávajú e-maily od oznamovateľov, ktorí vyjadrujú svoje znepokojenie alebo obavu o svoju ochranu a zachovanie dôvernosti dát.
V liste tiež poukázali na argument predkladateľov zákona, že cieľom návrhu je zjednotiť rozdrobenú právnu úpravu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Zlúčením týchto agend pod jednu inštitúciu bez finančného, materiálneho a personálneho zabezpečenia však podľa zamestnancov úradu nie je možné tento cieľ dosiahnuť.
Zároveň dodali, že dôrazne odmietajú akúkoľvek politizáciu úradu. „Chceme jednoznačne zdôrazniť, že sme nikdy nepociťovali tlak rozhodovať v záujme konkrétnych politikov, politických strán alebo iných skupín či jednotlivcov,“ uviedla Hunková. Dodala, že rozhodnutia zamestnancov sú vždy založené na odbornej expertíze, zákonoch a najlepšej znalosti jednotlivých prípadov.
Vláda uplynulú sobotu (22. 11.) schválila návrh zákona, ktorým sa má zriadiť nový centrálny Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Nahradiť má doterajší Úrad na ochranu oznamovateľ, rovnako má prevziať agendu odškodňovania obetí trestných činov od Ministerstva spravodlivosti SR. Ministerstvo vnútra SR argumentuje tým, že je potrebné reagovať na aplikačné problémy súčasného zákona, a to predovšetkým v kontexte nedostatočných práv zamestnávateľa chráneného oznamovateľa, rovnako má zmena zvýšiť efektivitu inštitucionálnej ochrany obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti, ktorá je v súčasnosti rozdelená medzi viaceré štátne orgány.
Parlament o návrhu rokuje v tzv. zrýchlenom režime.
