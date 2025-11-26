  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 26.11.2025Meniny má Kornel
Bratislava

ECB varuje pred rizikami spojenými s vysokými štátny dlhmi a rozmachom AI

  • DNES - 12:00
  • Frankfurt nad Mohanom
ECB varuje pred rizikami spojenými s vysokými štátny dlhmi a rozmachom AI

Nadmerné a stále rastúce nadšenie trhu v súvislosti s umelou inteligenciou a vysoké štátne dlhy by mohli predstavovať riziká pre finančnú stabilitu eurozóny. Upozornila na to v stredu Európska centrálna banka (ECB).

Finančné trhy, najmä akciové trhy, sú zraniteľné v prípade prudkých úprav v dôsledku príliš vysokého ohodnotenia,“ uviedla ECB vo svojom pravidelnom prehľade finančnej stability euroregiónu.

Nálada na trhu by sa mohla náhle zmeniť, nielen v v prípade, že sa zhoršia vyhliadky rastu, ale tiež, ak zisky technologického sektora, najmä zisky spoločností spojených s umelou inteligenciou, nenaplnia očakávania,“ varovala banka.

Americké akciové trhy vzrástli na rekordné maximá. Zotavili sa tak z výpredajov v apríli po tom, čo prezident Donald Trump predstavil vysoké clá, ktoré boli následne čiastočne zmiernené.

Zisky sa však sústredili najmä na technologické spoločnosti, ako je napríklad Nvidia, ktorá vyrába čipy pre umelú inteligenciu. To vyvolalo obavy z prasknutia bubliny poháňanej rozmachom AI.

Viceprezident ECB Luis de Guindos v telefonickom rozhovore s novinármi povedal, že existuje riziko „nehody“, hoci zdravšie základy firiem znamenajú, že súčasná situácia nie je priamo porovnateľná s prasnutím dot-com bubliny v 90. rokoch minulého storočia. „Ohodnotenia sú však podľa historických štandardov veľmi vysoké,“ poznamenal. „Možnosť nehody tu existuje.“

Vysoká úroveň verejného dlhu členov eurozóny by mohla tiež ohroziť finančnú stabilitu. ECB varovala, že by to mohlo viesť k výkyvom hodnoty eura a zvýšeniu nákladov na vládne dlhy v regióne.

Obavy trhu týkajúce sa „napätých verejných financií by mohli vytvoriť napätie na globálnych dlhopisových trhoch,“ uviedla ECB, podľa ktorej sú „zároveň sú fiškálne fundamenty v niektorých krajinách eurozóny trvalo slabé a prípadné finančné problémy by mohli otestovať dôveru investorov“.

ECB však v správe zdôraznila, že banky v eurozóne „preukázali odolnosť voči nedávnym šokom uprostred silnej ziskovosti a dostatočných kapitálových a likviditných rezerv“.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
NBS upozorňuje na neoprávnenú činnosť spoločnosti Rocket Kredit

NBS upozorňuje na neoprávnenú činnosť spoločnosti Rocket Kredit

DNES - 11:40Ekonomické

Národná banka Slovenska upozorňuje verejnosť na aktivity spoločnosti Rocket Kredit s deklarovaným sídlom v Nantes vo Francúzsku.

ZSSK spustí od 14. decembra nový grafikon vlakovej dopravy, prinesie nové spoje

ZSSK spustí od 14. decembra nový grafikon vlakovej dopravy, prinesie nové spoje

VČERA - 16:20Ekonomické

Železničná spoločnosť Slovensko spustí nový grafikon vlakovej dopravy 2025/2026 14. decembra.

Black Friday prináša okrem zliav aj väčšie riziko útoku podvodníkov

Black Friday prináša okrem zliav aj väčšie riziko útoku podvodníkov

VČERA - 14:26Ekonomické

Začiatok predvianočnej nákupnej sezóny Black Friday prináša okrem zliav aj väčšie riziko, že na peniaze nakupujúcich zaútočia podvodníci.

Ráž: Benefitom pre slovenských cestujúcich sú nízke ceny leteniek

Ráž: Benefitom pre slovenských cestujúcich sú nízke ceny leteniek

VČERA - 12:23Ekonomické

Letecký dopravca Ryanair začínal v Bratislave v roku 2005 štyrmi leteckými linkami, budúci rok ich počet vzrastie o desať a celkovo bude ponúkať 33 leteckých liniek.

Vosveteit.sk
Tvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliadaTvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliada
Raz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy životaRaz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy života
Stranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia WillaStranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia Willa
Tisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na SlovenskuTisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na Slovensku
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniazePOZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
Zabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov narazZabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov naraz
Tvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačovTvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačov
POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!
Dva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na videoDva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na video
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP