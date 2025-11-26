ECB varuje pred rizikami spojenými s vysokými štátny dlhmi a rozmachom AI
- DNES - 12:00
- Frankfurt nad Mohanom
Nadmerné a stále rastúce nadšenie trhu v súvislosti s umelou inteligenciou a vysoké štátne dlhy by mohli predstavovať riziká pre finančnú stabilitu eurozóny. Upozornila na to v stredu Európska centrálna banka (ECB).
„Finančné trhy, najmä akciové trhy, sú zraniteľné v prípade prudkých úprav v dôsledku príliš vysokého ohodnotenia,“ uviedla ECB vo svojom pravidelnom prehľade finančnej stability euroregiónu.
„Nálada na trhu by sa mohla náhle zmeniť, nielen v v prípade, že sa zhoršia vyhliadky rastu, ale tiež, ak zisky technologického sektora, najmä zisky spoločností spojených s umelou inteligenciou, nenaplnia očakávania,“ varovala banka.
Americké akciové trhy vzrástli na rekordné maximá. Zotavili sa tak z výpredajov v apríli po tom, čo prezident Donald Trump predstavil vysoké clá, ktoré boli následne čiastočne zmiernené.
Zisky sa však sústredili najmä na technologické spoločnosti, ako je napríklad Nvidia, ktorá vyrába čipy pre umelú inteligenciu. To vyvolalo obavy z prasknutia bubliny poháňanej rozmachom AI.
Viceprezident ECB Luis de Guindos v telefonickom rozhovore s novinármi povedal, že existuje riziko „nehody“, hoci zdravšie základy firiem znamenajú, že súčasná situácia nie je priamo porovnateľná s prasnutím dot-com bubliny v 90. rokoch minulého storočia. „Ohodnotenia sú však podľa historických štandardov veľmi vysoké,“ poznamenal. „Možnosť nehody tu existuje.“
Vysoká úroveň verejného dlhu členov eurozóny by mohla tiež ohroziť finančnú stabilitu. ECB varovala, že by to mohlo viesť k výkyvom hodnoty eura a zvýšeniu nákladov na vládne dlhy v regióne.
Obavy trhu týkajúce sa „napätých verejných financií by mohli vytvoriť napätie na globálnych dlhopisových trhoch,“ uviedla ECB, podľa ktorej sú „zároveň sú fiškálne fundamenty v niektorých krajinách eurozóny trvalo slabé a prípadné finančné problémy by mohli otestovať dôveru investorov“.
ECB však v správe zdôraznila, že banky v eurozóne „preukázali odolnosť voči nedávnym šokom uprostred silnej ziskovosti a dostatočných kapitálových a likviditných rezerv“.
NBS upozorňuje na neoprávnenú činnosť spoločnosti Rocket Kredit
Národná banka Slovenska upozorňuje verejnosť na aktivity spoločnosti Rocket Kredit s deklarovaným sídlom v Nantes vo Francúzsku.
ZSSK spustí od 14. decembra nový grafikon vlakovej dopravy, prinesie nové spoje
Železničná spoločnosť Slovensko spustí nový grafikon vlakovej dopravy 2025/2026 14. decembra.
Black Friday prináša okrem zliav aj väčšie riziko útoku podvodníkov
Začiatok predvianočnej nákupnej sezóny Black Friday prináša okrem zliav aj väčšie riziko, že na peniaze nakupujúcich zaútočia podvodníci.
Ráž: Benefitom pre slovenských cestujúcich sú nízke ceny leteniek
Letecký dopravca Ryanair začínal v Bratislave v roku 2005 štyrmi leteckými linkami, budúci rok ich počet vzrastie o desať a celkovo bude ponúkať 33 leteckých liniek.