Streda, 26.11.2025Meniny má Kornel
Bratislava

Orbán prijal bývalého prezidenta Republiky srbskej Dodika

  • DNES - 11:47
  • Budapešť
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v stredu prijal v Budapešti bývalého prezidenta Republiky srbskej (RS) a predsedu strany Nezávislí sociálni demokrati (SNSD) Milorada Dodika. Pre agentúru MTI to uviedol komunikačný odbor premiéra, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

S Dodikom do maďarského hlavného mesta pricestovali aj úradujúca prezidentka RS Ana Trišićová-Babićová a víťaz nedeľňajších predčasných prezidentských volieb Siniša Karan, kandidát Aliancie nezávislých sociálnych demokratov (SNSD).

V rámci budapeštianskej návštevy Dodik vystúpi s prednáškou v Kolégiu Mateja Korvína.

Orbán Dodika prijal naposledy 22. septembra a stretli sa aj začiatkom augusta v Budapešti. Následne v septembri ho prijal aj minister zahraničných vecí Péter Szijjártó. „Prezident Dodik bol odsúdený, pretože odmietol tancovať na píšťalku z Bruselu. Maďarsko toto rozhodnutie neakceptuje,“ reagoval vtedy Orbán na verdikt súdu v Bosne a Hercegovine.

Dodika oficiálne odvolali z funkcie v auguste, pretože odvolací súd zamietol jeho odvolanie proti rozhodnutiu Centrálnej volebnej komisie (CEC), ktorá mu odobrala prezidentský mandát. CEC to urobila na základe verdiktu odvolacieho súdu, ktorý Dodika začiatkom augusta odsúdil na jeden rok väzenia a šesť rokov zákazu politickej činnosti pre nerešpektovanie rozhodnutí vysokého predstaviteľa OSN pre BaH (OHR) Christiana Schmidta. Úlohou OHR je dohliadať na implementáciu Daytonskej mierovej dohody z roku 1995 a dodržiavanie právneho rámca v krajine. Dodik to odmieta a tvrdí, že ide o politický proces.

Bývalý líder RS udržiava blízke vzťahy s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, ktorý ho v tomto roku niekoľkokrát prijal v Rusku. Ruská federácia patrí spolu s Maďarskom a Srbskom k najväčším podporovateľom Dodika.

Zdroj: Info.sk, TASR
