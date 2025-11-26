  • Články
  • DNES - 11:40
  • Bratislava
NBS upozorňuje na neoprávnenú činnosť spoločnosti Rocket Kredit

Národná banka Slovenska upozorňuje verejnosť na aktivity spoločnosti Rocket Kredit s deklarovaným sídlom v Nantes vo Francúzsku. Spoločnosti nebolo udelené žiadne povolenie od NBS a nie je zapísaná v žiadnom registri NBS, informovala v stredu centrálna banka.

Rocket Kredit ponúka pôžičky prostredníctvom svojej internetovej stránky. Uvádza na nej, že je úverová inštitúcia, ktorá je schválená a regulovaná Európskou centrálnou bankou (ECB) a národnými bankami Holandska, Rumunska, Slovenska, Nemecka a Francúzska. Táto informácia je podľa NBS nepravdivá.

Spoločnosť nemá oprávnenie na poskytovanie spotrebiteľských a iných úverov na území Slovenskej republiky a nie je regulovaným subjektom. NBS odporúča spotrebiteľom, aby boli opatrní. Ak vás niekto pri ponuke úveru žiada zaplatiť poplatok ešte pred jeho poskytnutím, zvážte, či nejde o podvod,“ zdôraznila centrálna banka.

Zároveň upozornila, že má limitované právomoci pri výkone dohľadu nad subjektmi, ktoré nemajú udelené povolenie. Klienti týchto spoločností majú podstatne nižšiu ochranu zabezpečenú výkonom dohľadu ako v prípade subjektov, ktorým bolo udelené príslušné povolenie.

NBS dlhodobo upozorňuje klientov na finančnom trhu, aby si dôkladne zvážili, s ktorým subjektom vstúpia do zmluvného vzťahu a oprávnenie jednotlivých subjektov si preverovali na internetovej stránke NBS - subjekty.nbs.sk. Upozornenie na úverové ponuky je možné nájsť na webe NBS,“ doplnila centrálna banka.

Zdroj: Info.sk, TASR
