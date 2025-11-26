Ušakov: Niektoré časti amerického plánu sú pozitívne, mnohé treba prediskutovať
- DNES - 11:20
- Moskva
Poradca ruského prezidenta Vladimira Putina pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov v stredu uviedol, že niektoré časti poslednej verzie amerického mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine sú pozitívne, no mnohé bude treba ešte prediskutovať.
„Zatiaľ sme o tom (mierovom pláne) s nikým nehovorili, pretože dokument si vyžaduje dôkladnú analýzu a serióznu diskusiu. Hoci niektoré aspekty možno vnímať pozitívne, mnohé z nich bude potrebné predložiť na špeciálnu diskusiu medzi odborníkmi,“ uviedol Ušakov v rozhovore s reportérom štátnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti VGTRK Pavlom Zarubinom.
Podľa jeho slov Rusko oficiálne nedostalo najnovšiu aktualizovanú verziu amerického mierového plánu a pracuje len s niekoľkými neoficiálnymi, čo je podľa Ušakova mätúce. Zároveň uviedol, že predstavitelia ruských a ukrajinských spravodajských služieb sa sporadicky stretávajú v Spojených arabských emirátoch (SAE), aby rokovali o citlivých témach, napríklad o výmenách zajatcov.
Podľa Ušakova európske krajiny „zbytočne“ zasahujú do mierového procesu. Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov pritom v utorok vyhlásil, že diskusia o bezpečnostnej architektúre v Európe nebude možná bez zástupcov európskych štátov a ich zapojenie do prebiehajúcich rokovaní o konflikte na Ukrajine bude neskôr potrebné.
Putinov poradca v stredu ráno potvrdil, že Kremeľ a Biely dom dosiahli predbežnú dohodu o budúcotýždňovej návšteve osobitného vyslanca amerického prezidenta Steva Witkoffa a ďalších predstaviteľov v Moskve.
Vyslanie Witkoffa na stretnutie s Putinom v Moskve oznámil americký prezident Donald Trump v utorok na svojej sociálnej sieti Truth Social. Doplnil, že spolu majú vyriešiť niekoľko zostávajúcich rozdielov v mierovom pláne o ukončení vojny na Ukrajine. Na stretnutí sa možno zúčastní i Trumpov zať a poradca Jared Kushner.
Orbán prijal bývalého prezidenta Republiky srbskej Dodika
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v stredu prijal v Budapešti bývalého prezidenta Republiky srbskej (RS) a predsedu strany Nezávislí sociálni demokrati (SNSD) Milorada Dodika.
Von der Leyenová: EK predloží právny text o využití zmrazených ruských aktív
Európska komisia je pripravená predložiť právny text o využití zmrazených ruských aktív ako pôžičky pre Ukrajinu, oznámila predsedníčka EK Ursula von der Leyenová pred europoslancami v Štrasburgu.
Kremeľ potvrdil, že americký vyslanec Witkoff budúci týždeň navštívi Moskvu
Jurij Ušakov potvrdil, že Kremeľ a Biely dom dosiahli predbežnú dohodu o budúcotýždňovej návšteve osobitného vyslanca amerického prezidenta Steva Witkoffa a ďalších predstaviteľov v Moskve.
Trump: Presný termín na dosiahnutie dohody medzi Ruskom a Ukrajinou nie je určený
Americký prezident Donald Trump už netrvá na tom, aby Ukrajina odpovedala na mierový plán do štvrtka, tak ako to pôvodne žiadal. Trump v utorok zároveň vyhlásil, že Rusko súhlasilo s určitými ústupkami.