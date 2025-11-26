  • Články
Streda, 26.11.2025
Bratislava

Von der Leyenová: EK predloží právny text o využití zmrazených ruských aktív

  Štrasburg
Európska komisia (EK) je pripravená predložiť právny text o využití zmrazených ruských aktív ako pôžičky pre Ukrajinu, oznámila v stredu predsedníčka EK Ursula von der Leyenová pred europoslancami v Štrasburgu. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr DPA, AFP a denníka The Guardian.

Von der Leyenová spolu s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom posledné týždne presadzujú takzvanú reparačnú pôžičku Kyjevu zo zmrazených ruských aktív v Únii vo výške až 140 miliárd eur. Iniciatíva by pomohla financovať potreby Ukrajiny v nasledujúcich dvoch rokoch.

Väčšina aktív sa nachádza v Belgicku, ktoré zatiaľ tento plán blokovalo a vyzvalo EK, aby zvážila alternatívne spôsoby financovania vrátane prijatia nového dlhu. „Aby bolo jasné, neviem si predstaviť žiadny scenár, v ktorom by účet platili len európski daňoví poplatníci. To je neprijateľné,“ poznamenala von der Leyenová počas prejavu.

Zároveň zopakovala priority EÚ pre možnú dohodu na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine, vrátane bezpečnostných záruk pre Kyjev, zachovania ukrajinskej suverenity a návratu unesených ukrajinských detí. „Únia bude naďalej podporovať Ukrajinu a vyvíjať tlak na Rusko, kým sa nedosiahne spravodlivý a trvalý mier,“ poznamenala.

Aktualizovaný americký mierový plán označila za „východiskový bod“ pre ukončenie vojny. „Áno, situácia je nestabilná. Áno, situácia je nebezpečná. Verím však, že tu existuje aj príležitosť dosiahnuť skutočný pokrok,“ dodala. O najnovšom vývoji mierových snáh vedených Washingtonom budú diskutovať ministri zahraničných vecí EÚ ešte v stredu.

Zdroj: Info.sk, TASR
