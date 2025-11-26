Von der Leyenová: EK predloží právny text o využití zmrazených ruských aktív
- DNES - 11:04
- Štrasburg
Európska komisia (EK) je pripravená predložiť právny text o využití zmrazených ruských aktív ako pôžičky pre Ukrajinu, oznámila v stredu predsedníčka EK Ursula von der Leyenová pred europoslancami v Štrasburgu. Informuje o tom TASR na základe správ agentúr DPA, AFP a denníka The Guardian.
Von der Leyenová spolu s nemeckým kancelárom Friedrichom Merzom posledné týždne presadzujú takzvanú reparačnú pôžičku Kyjevu zo zmrazených ruských aktív v Únii vo výške až 140 miliárd eur. Iniciatíva by pomohla financovať potreby Ukrajiny v nasledujúcich dvoch rokoch.
Väčšina aktív sa nachádza v Belgicku, ktoré zatiaľ tento plán blokovalo a vyzvalo EK, aby zvážila alternatívne spôsoby financovania vrátane prijatia nového dlhu. „Aby bolo jasné, neviem si predstaviť žiadny scenár, v ktorom by účet platili len európski daňoví poplatníci. To je neprijateľné,“ poznamenala von der Leyenová počas prejavu.
Zároveň zopakovala priority EÚ pre možnú dohodu na ukončenie ruskej vojny proti Ukrajine, vrátane bezpečnostných záruk pre Kyjev, zachovania ukrajinskej suverenity a návratu unesených ukrajinských detí. „Únia bude naďalej podporovať Ukrajinu a vyvíjať tlak na Rusko, kým sa nedosiahne spravodlivý a trvalý mier,“ poznamenala.
Aktualizovaný americký mierový plán označila za „východiskový bod“ pre ukončenie vojny. „Áno, situácia je nestabilná. Áno, situácia je nebezpečná. Verím však, že tu existuje aj príležitosť dosiahnuť skutočný pokrok,“ dodala. O najnovšom vývoji mierových snáh vedených Washingtonom budú diskutovať ministri zahraničných vecí EÚ ešte v stredu.
Orbán prijal bývalého prezidenta Republiky srbskej Dodika
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán v stredu prijal v Budapešti bývalého prezidenta Republiky srbskej (RS) a predsedu strany Nezávislí sociálni demokrati (SNSD) Milorada Dodika.
Ušakov: Niektoré časti amerického plánu sú pozitívne, mnohé treba prediskutovať
Poradca Putina pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov v stredu uviedol, že niektoré časti poslednej verzie amerického mierového plánu na ukončenie vojny na Ukrajine sú pozitívne, no mnohé bude treba ešte prediskutovať.
Kremeľ potvrdil, že americký vyslanec Witkoff budúci týždeň navštívi Moskvu
Jurij Ušakov potvrdil, že Kremeľ a Biely dom dosiahli predbežnú dohodu o budúcotýždňovej návšteve osobitného vyslanca amerického prezidenta Steva Witkoffa a ďalších predstaviteľov v Moskve.
Trump: Presný termín na dosiahnutie dohody medzi Ruskom a Ukrajinou nie je určený
Americký prezident Donald Trump už netrvá na tom, aby Ukrajina odpovedala na mierový plán do štvrtka, tak ako to pôvodne žiadal. Trump v utorok zároveň vyhlásil, že Rusko súhlasilo s určitými ústupkami.