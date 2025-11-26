  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 26.11.2025Meniny má Kornel
Bratislava

Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Jozefa Ráža bude v pondelok

  • DNES - 11:01
  • Bratislava
Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Jozefa Ráža bude v pondelok

Mimoriadna 44. schôdza Národnej rady (NR) SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD) bude v pondelok 1. decembra od 10.00 h.

Na tento termín ju zvolal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD), informoval v stredu odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.

Návrh na odvolanie Ráža iniciovali opoziční poslanci za parlamentný klub Slovensko - Za ľudí. Viac ako 30 podpisov potrebných na mimoriadnu schôdzu získali od všetkých opozičných strán. Návrh podali v pondelok (24. 11.), zvolaná musí byť do siedmich dní. Hlavným dôvodom na odvolanie ministra sú podľa opozície železničné nešťastia z posledných týždňov.

Ráž svoju funkciu ponúkol premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ten však jeho ponuku neprijal. Opozičným poslancom však toto gesto nestačí a tvrdia, že minister mal z funkcie odísť a demisiu mal podať priamo prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Pri teroristickom útoku platí pravidlo uteč, skry sa, bojuj

Pri teroristickom útoku platí pravidlo uteč, skry sa, bojuj

DNES - 9:08Domáce

Pri teroristickom útoku platí pravidlo uteč, skry sa, bojuj. V prvom rade treba miesto útoku opustiť, ak to nie je možné, odporúča sa nájsť vhodný úkryt a zabarikádovať sa.

Pri požiari rodinného domu v Kozárovciach prišli o život štyria ľudia

Pri požiari rodinného domu v Kozárovciach prišli o život štyria ľudia

DNES - 8:01Domáce

Pri požiari rodinného domu v obci Kozárovce v okrese Levice prišli o život štyria ľudia.

SHMÚ vydal výstrahu: Platí pre Bratislavu aj sever Slovenska

SHMÚ vydal výstrahu: Platí pre Bratislavu aj sever Slovenska

VČERA - 20:14Domáce

V prípade Bratislavy i severu krajiny vydali meteorológovia výstrahu pred snežením.

Šutaj Eštok: Súčasný Úrad na ochranu oznamovateľov nie je nezávislý, je hlasnou trúbou opozície

Šutaj Eštok: Súčasný Úrad na ochranu oznamovateľov nie je nezávislý, je hlasnou trúbou opozície

VČERA - 19:13Domáce

Súčasná podoba Úradu na ochranu oznamovateľov nemá s nezávislosťou nič spoločné, tvrdí minister vnútra.

Vosveteit.sk
Raz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy životaRaz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy života
Stranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia WillaStranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia Willa
Tisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na SlovenskuTisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na Slovensku
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniazePOZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
Zabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov narazZabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov naraz
Tvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačovTvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačov
POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!
Dva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na videoDva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na video
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na cesteAKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP