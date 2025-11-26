Mimoriadna schôdza k odvolávaniu Jozefa Ráža bude v pondelok
Mimoriadna 44. schôdza Národnej rady (NR) SR k opozičnému návrhu na vyslovenie nedôvery ministrovi dopravy Jozefovi Rážovi (nominant Smeru-SD) bude v pondelok 1. decembra od 10.00 h.
Na tento termín ju zvolal predseda parlamentu Richard Raši (Hlas-SD), informoval v stredu odbor komunikácie s médiami a verejnosťou NR SR.
Návrh na odvolanie Ráža iniciovali opoziční poslanci za parlamentný klub Slovensko - Za ľudí. Viac ako 30 podpisov potrebných na mimoriadnu schôdzu získali od všetkých opozičných strán. Návrh podali v pondelok (24. 11.), zvolaná musí byť do siedmich dní. Hlavným dôvodom na odvolanie ministra sú podľa opozície železničné nešťastia z posledných týždňov.
Ráž svoju funkciu ponúkol premiérovi Robertovi Ficovi (Smer-SD), ten však jeho ponuku neprijal. Opozičným poslancom však toto gesto nestačí a tvrdia, že minister mal z funkcie odísť a demisiu mal podať priamo prezidentovi SR Petrovi Pellegrinimu.
Pri teroristickom útoku platí pravidlo uteč, skry sa, bojuj
Pri teroristickom útoku platí pravidlo uteč, skry sa, bojuj. V prvom rade treba miesto útoku opustiť, ak to nie je možné, odporúča sa nájsť vhodný úkryt a zabarikádovať sa.
Pri požiari rodinného domu v Kozárovciach prišli o život štyria ľudia
Pri požiari rodinného domu v obci Kozárovce v okrese Levice prišli o život štyria ľudia.
SHMÚ vydal výstrahu: Platí pre Bratislavu aj sever Slovenska
V prípade Bratislavy i severu krajiny vydali meteorológovia výstrahu pred snežením.
Šutaj Eštok: Súčasný Úrad na ochranu oznamovateľov nie je nezávislý, je hlasnou trúbou opozície
Súčasná podoba Úradu na ochranu oznamovateľov nemá s nezávislosťou nič spoločné, tvrdí minister vnútra.