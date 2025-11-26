  • Články
Pri teroristickom útoku platí pravidlo uteč, skry sa, bojuj. V prvom rade treba miesto útoku opustiť, ak to nie je možné, odporúča sa nájsť vhodný úkryt a zabarikádovať sa.

Ako posledná možnosť prichádza do úvahy boj proti útočníkovi, ideálne so zbraňou. Obrazové záznamy z útoku netreba zdieľať na sociálnych sieťach, môžu byť zneužité. Vyplýva to z informácií zverejnených ministerstvom vnútra v príručke Čo robiť v prípade krízy alebo ozbrojeného konfliktu.

Ak máte možnosť využiť únikovú cestu, utečte. Zoberte si iba telefón a prepnite ho do tichého režimu,“ napísal rezort v príručke. Ak je to možné, treba varovať ostatných ľudí, aby sa nebezpečenstvu vyhli a do zóny nevstupovali. V prípade, že tým neohrozíme seba, treba volať na tieňovú linku. Pomoc je možné poskytnúť, iba ak neohrozíme sami seba.

Ak nie je možné nebezpečný priestor opustiť, treba sa schovať do bezpečia v rámci neho. Ministerstvo radí zamknúť za sebou dvere, nechať kľúč v zámke. Schovať sa dá za veľké a pevné predmety, zdržiavanie sa v blízkosti okien nie je bezpečné.

V prípade bezprostredného ohrozenia prichádza na rad boj s útočníkom. Ako zbrane sa dajú použiť predmety v okolí, kanvica, kľúče, opasok, nôž či hasiaci prístroj.

Pri hrozbe bombovým útokom je okrem toho potrebné urýchlene opustiť nebezpečný priestor a volať tiesňovú linku, okrem toho by ľudia nemali zbytočne telefonovať. Pri bombovej hrozbe môže byť nebezpečné používať otvorený oheň či zapínať elektrické spotrebiče. „Chráňte si dýchacie cesty, ak je to možné odstavte hlavné prívody plynu a elektriny,“ uviedol rezort vnútra v príručke.

V prípade obdržania podozrivej zásielky môže predstavovať nebezpečenstvo jej otvorenie či trasenie ňou. Je potrebné ju vložiť do igelitového vrecka alebo podobného obalu. Následne treba opustiť priestor a zabezpečiť miestnosť. Rezort radí aj umytie rúk vodou a mydlom. Až potom treba volať na číslo tiesňového volania. „Príslušná záchranná zložka od vás zásielku preberie a odvezie ju na overenie obsahu,“ doplnilo ministerstvo.

Zdroj: Info.sk, TASR
