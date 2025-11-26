Kremeľ potvrdil, že americký vyslanec Witkoff budúci týždeň navštívi Moskvu
8:08
Moskva
Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov v stredu ráno potvrdil, že Kremeľ a Biely dom dosiahli predbežnú dohodu o budúcotýždňovej návšteve osobitného vyslanca amerického prezidenta Steva Witkoffa a ďalších predstaviteľov v Moskve.
„Pokiaľ ide o Witkoffa, môžem oznámiť predbežnú dohodu o jeho návšteve Moskvy budúci týždeň,“ uviedol Ušakov v rozhovore s reportérom ruskej štátnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti VGTRK Pavlom Zarubinom. Dodal, že Witkoff pricestuje s niekoľkými ďalšími predstaviteľmi, „ktorí sa zaoberajú ukrajinskými záležitosťami“.
Vyslanie Witkoffa na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve oznámil americký prezident Donald Trump v utorok na svojej sociálnej sieti Truth Social. Doplnil, že spolu majú vyriešiť niekoľko zostávajúcich rozdielov v mierovom pláne o ukončení vojny na Ukrajine. Na stretnutí sa možno zúčastní i Trumpov zať a poradca Jared Kushner.
„V nádeji na dokončenie tohto mierového plánu som poveril svojho osobitného vyslanca Steva Witkoffa, aby sa stretol s prezidentom Putinom v Moskve,“ napísal Trump s tým, že „zostáva už len niekoľko bodov, v ktorých sa nezhodujeme“.
Trump následne novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One povedal, že americkí vyjednávači robia pokrok v rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou a Moskva súhlasila spraviť nejaké ústupky.
