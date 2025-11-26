  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 26.11.2025Meniny má Kornel
Bratislava

Kremeľ potvrdil, že americký vyslanec Witkoff budúci týždeň navštívi Moskvu

  • DNES - 8:08
  • Moskva
Kremeľ potvrdil, že americký vyslanec Witkoff budúci týždeň navštívi Moskvu

Poradca ruského prezidenta pre zahraničnú politiku Jurij Ušakov v stredu ráno potvrdil, že Kremeľ a Biely dom dosiahli predbežnú dohodu o budúcotýždňovej návšteve osobitného vyslanca amerického prezidenta Steva Witkoffa a ďalších predstaviteľov v Moskve.

Pokiaľ ide o Witkoffa, môžem oznámiť predbežnú dohodu o jeho návšteve Moskvy budúci týždeň,“ uviedol Ušakov v rozhovore s reportérom ruskej štátnej televíznej a rozhlasovej spoločnosti VGTRK Pavlom Zarubinom. Dodal, že Witkoff pricestuje s niekoľkými ďalšími predstaviteľmi, „ktorí sa zaoberajú ukrajinskými záležitosťami“.

Vyslanie Witkoffa na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve oznámil americký prezident Donald Trump v utorok na svojej sociálnej sieti Truth Social. Doplnil, že spolu majú vyriešiť niekoľko zostávajúcich rozdielov v mierovom pláne o ukončení vojny na Ukrajine. Na stretnutí sa možno zúčastní i Trumpov zať a poradca Jared Kushner.

V nádeji na dokončenie tohto mierového plánu som poveril svojho osobitného vyslanca Steva Witkoffa, aby sa stretol s prezidentom Putinom v Moskve,“ napísal Trump s tým, že „zostáva už len niekoľko bodov, v ktorých sa nezhodujeme“.

Trump následne novinárom na palube prezidentského špeciálu Air Force One povedal, že americkí vyjednávači robia pokrok v rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou a Moskva súhlasila spraviť nejaké ústupky.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Presný termín na dosiahnutie dohody medzi Ruskom a Ukrajinou nie je určený

Trump: Presný termín na dosiahnutie dohody medzi Ruskom a Ukrajinou nie je určený

DNES - 5:46Zahraničné

Americký prezident Donald Trump už netrvá na tom, aby Ukrajina odpovedala na mierový plán do štvrtka, tak ako to pôvodne žiadal. Trump v utorok zároveň vyhlásil, že Rusko súhlasilo s určitými ústupkami.

Taliansko novým zákonom uznáva femicídu ako trestný čin, hrozí zaň doživotie

Taliansko novým zákonom uznáva femicídu ako trestný čin, hrozí zaň doživotie

DNES - 5:44Zahraničné

Talianski poslanci v utorok jednomyseľne podporili návrh zákona, na základe ktorého bude femicída - úmyselné zabitie žien alebo dievčat - osobitným trestným činom.

Srbsko má pre sankcie USA problémy, Vučič sa v stredu stretne s Orbánom

Srbsko má pre sankcie USA problémy, Vučič sa v stredu stretne s Orbánom

DNES - 5:12Zahraničné

Ak americké sankcie voči ruským ropným spoločnostiam nadobudnú účinnosť, pre Srbsko nastanú kritické dni. Uviedol to srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok na mimoriadnej tlačovej konferencii.

Witkoff poradil Kremľu, ako Trumpovi prezentovať plán o Ukrajine

Witkoff poradil Kremľu, ako Trumpovi prezentovať plán o Ukrajine

DNES - 4:48Zahraničné

Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff poradil predstaviteľovi Kremľa, ako by mal ruský prezident Vladimir Putin svoju americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi prezentovať mierový návrh o Ukrajine.

Vosveteit.sk
Stranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia WillaStranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia Willa
Tisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na SlovenskuTisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na Slovensku
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniazePOZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
Zabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov narazZabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov naraz
Tvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačovTvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačov
POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!
Dva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na videoDva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na video
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na cesteAKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppeAKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP