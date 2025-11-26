  • Články
Bratislava

Pri požiari rodinného domu v Kozárovciach prišli o život štyria ľudia

  • DNES - 8:01
  • Kozárovce
Pri požiari rodinného domu v Kozárovciach prišli o život štyria ľudia

Pri požiari rodinného domu v obci Kozárovce v okrese Levice prišli o život štyria ľudia.

Požiar vypukol v utorok (25. 11.) po 23.00 h v časti Domky. Hasiči zasahovali niekoľko hodín. Informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Nitre Michaela Gundová.

V dome objavili pozostatky štyroch osôb. Podľa informácií TV Markíza malo ísť o tri deti a ich matku.

Príčina požiaru je v súčasnosti predmetom vyšetrovania. Polícia v danej veci začala trestné stíhanie pre trestný čin usmrtenie.

Rodine a príbuzným vyjadrujeme úprimnú sústrasť.

Fotografie z miesta požiaru

Zdroj: Info.sk, TASR
