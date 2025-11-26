  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 26.11.2025Meniny má Kornel
Bratislava

Trump: Presný termín na dosiahnutie dohody medzi Ruskom a Ukrajinou nie je určený

  • DNES - 5:46
  • Washington
Trump: Presný termín na dosiahnutie dohody medzi Ruskom a Ukrajinou nie je určený

Americký prezident Donald Trump už netrvá na tom, aby Ukrajina odpovedala na mierový plán do štvrtka, tak ako to pôvodne žiadal. Trump v utorok zároveň vyhlásil, že Rusko súhlasilo s určitými ústupkami.

Trump povedal novinárom na palube Air Force One na ceste na Floridu, že termínom pre neho je „keď sa to skončí“. Americký prezident ešte minulý piatok uviedol, že „vhodným“ termínom na to, aby sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril k dohode o ukončení vojny na Ukrajine, je štvrtok 27. novembra, keď USA oslavujú Deň vďakyvzdania.

Americkí vyjednávači podľa Trumpa dosiahli pokrok v diskusiách s Ruskom a Ukrajinou, pričom Moskva podľa neho súhlasila s nejakými ústupkami. O tých však neuviedol žiadne podrobnosti.

Americký mierový plán predstavený minulý týždeň podľa agentúry Reuters vyvolal obavy, že by Trumpova administratíva mohla tlačiť Ukrajinu k podpisu mierovej dohody, ktorá vyhovuje požiadavkám Moskvy.

Tento 28-bodový plán medzičasom prešiel rozsiahlymi úpravami, no nebol zatiaľ zverejnený. O novej verzii tohto plánu bude Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff budúci týždeň v Moskve rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. K Witkoffovi sa možno pripojí aj Jared Kushner - Trumpov zať a poradca. Ten podľa Reuters pomáhal aj s dohodou o prímerí vo vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.

Podľa slov šéfa Bieleho domu sa zdá, že Rusko má vo vojne na Ukrajine „navrch“, a pre Ukrajinu by bolo v najlepšom záujme dosiahnuť dohodu. Tvrdí, že časť ukrajinského územia si „Rusko môže aj tak získať“ v priebehu nasledujúcich mesiacov. Dodal, že s európskymi predstaviteľmi prebiehajú diskusie o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Taliansko novým zákonom uznáva femicídu ako trestný čin, hrozí zaň doživotie

Taliansko novým zákonom uznáva femicídu ako trestný čin, hrozí zaň doživotie

DNES - 5:44Zahraničné

Talianski poslanci v utorok jednomyseľne podporili návrh zákona, na základe ktorého bude femicída - úmyselné zabitie žien alebo dievčat - osobitným trestným činom.

Srbsko má pre sankcie USA problémy, Vučič sa v stredu stretne s Orbánom

Srbsko má pre sankcie USA problémy, Vučič sa v stredu stretne s Orbánom

DNES - 5:12Zahraničné

Ak americké sankcie voči ruským ropným spoločnostiam nadobudnú účinnosť, pre Srbsko nastanú kritické dni. Uviedol to srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok na mimoriadnej tlačovej konferencii.

Witkoff poradil Kremľu, ako Trumpovi prezentovať plán o Ukrajine

Witkoff poradil Kremľu, ako Trumpovi prezentovať plán o Ukrajine

DNES - 4:48Zahraničné

Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff poradil predstaviteľovi Kremľa, ako by mal ruský prezident Vladimir Putin svoju americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi prezentovať mierový návrh o Ukrajine.

Nemecko: Aktivisti musia zaplatiť odškodné 400.000 eur za blokádu letiska

Nemecko: Aktivisti musia zaplatiť odškodné 400.000 eur za blokádu letiska

DNES - 4:35Zahraničné

Desať klimatických aktivistov zo skupiny Letzte Generation, ktorí 13. júla 2023 narušili prevádzku letiska v Hamburgu, musí leteckej spoločnosti Eurowings zaplatiť odškodné vo výške viac ako 400.000 eur.

Vosveteit.sk
Tisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na SlovenskuTisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na Slovensku
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniazePOZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
Zabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov narazZabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov naraz
Tvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačovTvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačov
POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!
Dva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na videoDva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na video
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na cesteAKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppeAKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
Toto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoruToto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoru
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP