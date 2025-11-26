Trump: Presný termín na dosiahnutie dohody medzi Ruskom a Ukrajinou nie je určený
- DNES - 5:46
- Washington
Americký prezident Donald Trump už netrvá na tom, aby Ukrajina odpovedala na mierový plán do štvrtka, tak ako to pôvodne žiadal. Trump v utorok zároveň vyhlásil, že Rusko súhlasilo s určitými ústupkami.
Trump povedal novinárom na palube Air Force One na ceste na Floridu, že termínom pre neho je „keď sa to skončí“. Americký prezident ešte minulý piatok uviedol, že „vhodným“ termínom na to, aby sa ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyjadril k dohode o ukončení vojny na Ukrajine, je štvrtok 27. novembra, keď USA oslavujú Deň vďakyvzdania.
Americkí vyjednávači podľa Trumpa dosiahli pokrok v diskusiách s Ruskom a Ukrajinou, pričom Moskva podľa neho súhlasila s nejakými ústupkami. O tých však neuviedol žiadne podrobnosti.
Americký mierový plán predstavený minulý týždeň podľa agentúry Reuters vyvolal obavy, že by Trumpova administratíva mohla tlačiť Ukrajinu k podpisu mierovej dohody, ktorá vyhovuje požiadavkám Moskvy.
Tento 28-bodový plán medzičasom prešiel rozsiahlymi úpravami, no nebol zatiaľ zverejnený. O novej verzii tohto plánu bude Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff budúci týždeň v Moskve rokovať s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. K Witkoffovi sa možno pripojí aj Jared Kushner - Trumpov zať a poradca. Ten podľa Reuters pomáhal aj s dohodou o prímerí vo vojne medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas v Pásme Gazy.
Podľa slov šéfa Bieleho domu sa zdá, že Rusko má vo vojne na Ukrajine „navrch“, a pre Ukrajinu by bolo v najlepšom záujme dosiahnuť dohodu. Tvrdí, že časť ukrajinského územia si „Rusko môže aj tak získať“ v priebehu nasledujúcich mesiacov. Dodal, že s európskymi predstaviteľmi prebiehajú diskusie o bezpečnostných zárukách pre Ukrajinu.
