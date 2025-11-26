Witkoff poradil Kremľu, ako Trumpovi prezentovať plán o Ukrajine
- DNES - 4:48
- Washington
Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff poradil predstaviteľovi Kremľa, ako by mal ruský prezident Vladimir Putin svoju americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi prezentovať mierový návrh o Ukrajine.
Vyplýva to z prepisu ich diskusie, ktorý v utorok zverejnila agentúra Bloomberg. Hovorca Bieleho domu Steven Cheung uviedol, že zverejnený prepis len dokazuje, že Witkoff takmer denne komunikuje s predstaviteľmi Ruska a Ukrajiny, aby dosiahol mier. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Telefonický rozhovor medzi Witkoffom a Putinovým poradcom pre zahraničnú politiku Jurim Ušakovom zrejme poukazuje na pôvod 28-bodového mierového návrhu pre Ukrajinu, ktorý USA minulý týždeň predstavili Kyjevu. AFP konštatuje, že tento návrh bol vnímaný ako priaznivý Moskve, pretože vyžadoval od Ukrajiny územné ústupky, obmedzenie ozbrojených síl či sľub, že sa Ukrajina nepripojí k NATO.
Agentúra Bloomberg uviedla, že vyhotovila prepis po nahratí spomínaného telefonátu. Nie je však známe, ako sa k nahrávke agentúra dostala.
Witkoff podľa prepisu v telefonáte povedal, že verí, že Rusko „vždy chcelo mierovú dohodu“ a že má „najhlbší rešpekt k prezidentovi Putinovi“. Poradil tiež Ušakovi, že Putin by mal počas nadchádzajúceho telefonátu s Trumpom (ktorý sa uskutočnil 16. októbra, pozn. TASR) o nedávno uzavretom prímerí v Pásme Gazy lichotiť šéfovi Bieleho domu. Okrem toho navrhol vyhotovenie 20-bodového plánu pre Ukrajinu, pričom poukázal na 20-bodový americký plán pre Pásmo Gazy, a vyzval, aby to Putin spomenul Trumpovi.
„Myslím, že...prezident mi poskytne veľa priestoru a voľnosti, aby som dosiahol dohodu,“ povedal Witkoff predstaviteľovi Kremľa.
Americký 28-bodový návrh na ukončenie takmer štyri roky trvajúcej vojny na Ukrajine medzičasom prešiel rozsiahlymi úpravami, no nebol zatiaľ zverejnený. O novej verzii tohto plánu bude Witkoff budúci týždeň v Moskve rokovať s Putinom.
Na správu Bloombergu o prepise rozhovoru medzi Witkoffom a Ušakovom medzičasom reagoval aj Biely dom. Hovorca Cheung konštatoval, že je to dôkaz, že Witkoff sa usiluje dosiahnuť mier, čo je presne to, na čo ho prezident vymenoval.
