Taliansko novým zákonom uznáva femicídu ako trestný čin, hrozí zaň doživotie
- DNES - 5:44
- Rím
Talianski poslanci v utorok jednomyseľne podporili návrh zákona, na základe ktorého bude femicída - úmyselné zabitie žien alebo dievčat - osobitným trestným činom. Páchateľom hrozí doživotný trest odňatia slobody, informuje agentúra AFP.
Podľa vysvetľujúcej správy k návrhu zákona nový článok v trestnom zákonníku vytvára kategóriu zabitia „na základe charakteristík obete“. Talianske právo dosiaľ stanovovalo iba priťažujúce okolnosti v prípadoch, keď bol páchateľ s obeťou v manželskom zväzku alebo v príbuzenskom vzťahu.
Nový článok stanovuje doživotný väzenský trest za činy, ktorých cieľom je spôsobiť smrť ženy z dôvodu „diskriminácie, nenávisti alebo násilia“ a ďalších dôvodov.
Premiérka Giorgia Meloniová privítala utorkové hlasovanie a nové opatrenie označila za nástroj „na obranu slobody a dôstojnosti každej ženy“.
Za túto vládnu iniciatívu, ktorú senát schválil už v júli, hlasovalo 237 poslancov, nikto nebol proti.
Hlasovanie sa uskutočnilo v utorok 25. novembra, ktorý OSN vyhlásila za Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách. Vo svojej správe OSN uviedla, že v roku 2024 zomrelo rukou svojich partnerov alebo členov rodiny približne 50.000 žien a dievčat.
Národný štatistický úrad Talianska tvrdí, že v 116 z 327 hlásených vrážd v krajine v minulom roku zahŕňalo ženy a deti. V 92,2 percentách prípadov boli vrahmi muži.
Trump: Presný termín na dosiahnutie dohody medzi Ruskom a Ukrajinou nie je určený
Americký prezident Donald Trump už netrvá na tom, aby Ukrajina odpovedala na mierový plán do štvrtka, tak ako to pôvodne žiadal. Trump v utorok zároveň vyhlásil, že Rusko súhlasilo s určitými ústupkami.
Srbsko má pre sankcie USA problémy, Vučič sa v stredu stretne s Orbánom
Ak americké sankcie voči ruským ropným spoločnostiam nadobudnú účinnosť, pre Srbsko nastanú kritické dni. Uviedol to srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok na mimoriadnej tlačovej konferencii.
Witkoff poradil Kremľu, ako Trumpovi prezentovať plán o Ukrajine
Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff poradil predstaviteľovi Kremľa, ako by mal ruský prezident Vladimir Putin svoju americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi prezentovať mierový návrh o Ukrajine.
Nemecko: Aktivisti musia zaplatiť odškodné 400.000 eur za blokádu letiska
Desať klimatických aktivistov zo skupiny Letzte Generation, ktorí 13. júla 2023 narušili prevádzku letiska v Hamburgu, musí leteckej spoločnosti Eurowings zaplatiť odškodné vo výške viac ako 400.000 eur.