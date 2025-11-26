  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 26.11.2025Meniny má Kornel
Bratislava

Srbsko má pre sankcie USA problémy, Vučič sa v stredu stretne s Orbánom

  • DNES - 5:12
  • Budapešť/Belehrad
Srbsko má pre sankcie USA problémy, Vučič sa v stredu stretne s Orbánom

Ak americké sankcie voči ruským ropným spoločnostiam nadobudnú účinnosť, pre Srbsko nastanú kritické dni. Uviedol to srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok na mimoriadnej tlačovej konferencii.

Podľa neho hrozí zvýšenie cien pohonných hmôt, pričom nevylúčil, že krok USA pôvodne namierený proti Rusku by mohol poškodiť aj srbský finančný systém. Vučič tiež oznámil, že v stredu sa stretne s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Podľa servera magyarszo.rs srbský prezident dodal, že jeho krajina má do stredy čas získať od amerického Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) potrebnú licenciu na pokračovanie fungovania energetickej spoločnosti NIS, inak by sa prevádzka rafinérie Pančevo mohla v priebehu niekoľkých dní odstaviť.

Hoci niektoré médiá informovali, že rafinéria NIS v Pančeve zastavila prevádzku, podľa Vučiča funguje, hoci v obmedzenom režime.

Hlava štátu tiež uviedla, že sa v stredu stretne s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. „Ponúknem účasť Srbska na projekte Paks II a na ďalších energetických projektoch, ktoré nám môžu zaistiť bezpečnosť,“ povedal Vučič.

Sankcie by podľa jeho slov mohli zasiahnuť aj platobný systém. „Sankcie uvalené na náš ropný priemysel by mohli viesť k sekundárnym sankciám voči našim komerčným bankám i centrálnej banke,“ dodal srbský prezident.

Sankcie USA voči spoločnosti NIS, ktorá prevádzkuje jedinú rafinériu v Srbsku, nadobudli účinnosť 8. októbra z dôvodu jej ruského vlastníctva. NIS kontroluje dcérska spoločnosť Gazpromu Gazprom nefť, ktorej patrí 45 percent akcií. Ďalších 29 percent akcií vlastní srbský štát a 11 percent ruská investičná skupina, ktorú predtým priamo vlastnil Gazprom.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Presný termín na dosiahnutie dohody medzi Ruskom a Ukrajinou nie je určený

Trump: Presný termín na dosiahnutie dohody medzi Ruskom a Ukrajinou nie je určený

DNES - 5:46Zahraničné

Americký prezident Donald Trump už netrvá na tom, aby Ukrajina odpovedala na mierový plán do štvrtka, tak ako to pôvodne žiadal. Trump v utorok zároveň vyhlásil, že Rusko súhlasilo s určitými ústupkami.

Taliansko novým zákonom uznáva femicídu ako trestný čin, hrozí zaň doživotie

Taliansko novým zákonom uznáva femicídu ako trestný čin, hrozí zaň doživotie

DNES - 5:44Zahraničné

Talianski poslanci v utorok jednomyseľne podporili návrh zákona, na základe ktorého bude femicída - úmyselné zabitie žien alebo dievčat - osobitným trestným činom.

Witkoff poradil Kremľu, ako Trumpovi prezentovať plán o Ukrajine

Witkoff poradil Kremľu, ako Trumpovi prezentovať plán o Ukrajine

DNES - 4:48Zahraničné

Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff poradil predstaviteľovi Kremľa, ako by mal ruský prezident Vladimir Putin svoju americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi prezentovať mierový návrh o Ukrajine.

Nemecko: Aktivisti musia zaplatiť odškodné 400.000 eur za blokádu letiska

Nemecko: Aktivisti musia zaplatiť odškodné 400.000 eur za blokádu letiska

DNES - 4:35Zahraničné

Desať klimatických aktivistov zo skupiny Letzte Generation, ktorí 13. júla 2023 narušili prevádzku letiska v Hamburgu, musí leteckej spoločnosti Eurowings zaplatiť odškodné vo výške viac ako 400.000 eur.

Vosveteit.sk
Tisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na SlovenskuTisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na Slovensku
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniazePOZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
Zabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov narazZabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov naraz
Tvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačovTvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačov
POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!
Dva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na videoDva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na video
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na cesteAKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppeAKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
Toto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoruToto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoru
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP