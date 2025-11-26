Srbsko má pre sankcie USA problémy, Vučič sa v stredu stretne s Orbánom
- DNES - 5:12
- Budapešť/Belehrad
Ak americké sankcie voči ruským ropným spoločnostiam nadobudnú účinnosť, pre Srbsko nastanú kritické dni. Uviedol to srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok na mimoriadnej tlačovej konferencii.
Podľa neho hrozí zvýšenie cien pohonných hmôt, pričom nevylúčil, že krok USA pôvodne namierený proti Rusku by mohol poškodiť aj srbský finančný systém. Vučič tiež oznámil, že v stredu sa stretne s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. S odvolaním sa na server 24.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Podľa servera magyarszo.rs srbský prezident dodal, že jeho krajina má do stredy čas získať od amerického Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) potrebnú licenciu na pokračovanie fungovania energetickej spoločnosti NIS, inak by sa prevádzka rafinérie Pančevo mohla v priebehu niekoľkých dní odstaviť.
Hoci niektoré médiá informovali, že rafinéria NIS v Pančeve zastavila prevádzku, podľa Vučiča funguje, hoci v obmedzenom režime.
Hlava štátu tiež uviedla, že sa v stredu stretne s maďarským premiérom Viktorom Orbánom. „Ponúknem účasť Srbska na projekte Paks II a na ďalších energetických projektoch, ktoré nám môžu zaistiť bezpečnosť,“ povedal Vučič.
Sankcie by podľa jeho slov mohli zasiahnuť aj platobný systém. „Sankcie uvalené na náš ropný priemysel by mohli viesť k sekundárnym sankciám voči našim komerčným bankám i centrálnej banke,“ dodal srbský prezident.
Sankcie USA voči spoločnosti NIS, ktorá prevádzkuje jedinú rafinériu v Srbsku, nadobudli účinnosť 8. októbra z dôvodu jej ruského vlastníctva. NIS kontroluje dcérska spoločnosť Gazpromu Gazprom nefť, ktorej patrí 45 percent akcií. Ďalších 29 percent akcií vlastní srbský štát a 11 percent ruská investičná skupina, ktorú predtým priamo vlastnil Gazprom.
Trump: Presný termín na dosiahnutie dohody medzi Ruskom a Ukrajinou nie je určený
Americký prezident Donald Trump už netrvá na tom, aby Ukrajina odpovedala na mierový plán do štvrtka, tak ako to pôvodne žiadal. Trump v utorok zároveň vyhlásil, že Rusko súhlasilo s určitými ústupkami.
Taliansko novým zákonom uznáva femicídu ako trestný čin, hrozí zaň doživotie
Talianski poslanci v utorok jednomyseľne podporili návrh zákona, na základe ktorého bude femicída - úmyselné zabitie žien alebo dievčat - osobitným trestným činom.
Witkoff poradil Kremľu, ako Trumpovi prezentovať plán o Ukrajine
Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff poradil predstaviteľovi Kremľa, ako by mal ruský prezident Vladimir Putin svoju americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi prezentovať mierový návrh o Ukrajine.
Nemecko: Aktivisti musia zaplatiť odškodné 400.000 eur za blokádu letiska
Desať klimatických aktivistov zo skupiny Letzte Generation, ktorí 13. júla 2023 narušili prevádzku letiska v Hamburgu, musí leteckej spoločnosti Eurowings zaplatiť odškodné vo výške viac ako 400.000 eur.