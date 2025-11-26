Nemecko: Aktivisti musia zaplatiť odškodné 400.000 eur za blokádu letiska

  • Články
Desať klimatických aktivistov zo skupiny Letzte Generation (Posledná generácia), ktorí 13. júla 2023 narušili prevádzku letiska v Hamburgu, musí leteckej spoločnosti Eurowings zaplatiť v občianskoprávnom spore odškodné vo výške viac ako 400.000 eur.

Rozhodol o tom tamojší krajinský súd, ktorého verdikt zatiaľ nie je právoplatný a je možné sa proti nemu odvolať, informuje agentúra DPA.

Aerolínie Eurowings, dcérska spoločnosť Lufthansy, podala žalobu v mene celej skupiny Lufthansa. Verdikt bol vynesený už 20. novembra, ale zverejnili ho až v utorok. Zatiaľ nie je právoplatný a je možné sa proti nemu odvolať.

Aktivisti - štyri ženy a šesť mužov vo veku od 19 do 63 rokov - pred viac ako dvoma rokmi prestrihli plot okolo letiska a prenikli do jeho areálu. Štyria z nich sa následne prilepili k zemi v blízkosti pristávacích a štartovacích dráh, čo viedlo k výraznému narušeniu letovej prevádzky. Obmedzenia postihli 8500 cestujúcich skupiny Lufthansa, ktorá v ten deň musela zrušiť 57 letov.

Podľa súdu majú aktivisti znášať aj súdne trovy vo výške 700.000 eur, čím sa celková suma zvýšila na vyše 1,1 milióna eur. Súd dospel k záveru, že letecké spoločnosti majú nárok na náhradu škody, pretože aktivisti „úmyselne a nezákonne“ zasiahli do ich obchodných operácií.

Aktivisti zo skupiny Posledná generácia opakovane blokovali cesty a letiská po celom Nemecku; týmto spôsobom požadovali prísnejšie opatrenia na ochranu klímy. Ich kampaň dosiahla vrchol v rokoch 2022 a 2023. Od roku 2024 skupina zmenila svoju stratégiu a prestala s blokádami. Jej protesty sprevádzali búrlivé debaty – napríklad o tom, či by sa mala klasifikovať ako zločinecká organizácia.

Rozhodnutie súdu v Hamburgu by podľa webu airliners.de mohlo spustiť vlnu súdnych sporov s klimatickými aktivistami. Právne kroky po podobnom proteste ako v Hamburgu zvažuje aj letisko v Düsseldorfe. O podaní žalôb uvažujú i letecké spoločnosti Condor a Tuifly.

Zdroj: Info.sk, TASR
