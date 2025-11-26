Zelenskyj privítal „princípy“ nového návrhu USA na ukončenie vojny s Ruskom
- DNES - 4:24
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok povedal, že princípy upraveného amerického plánu na ukončenie vojny s Ruskom by mohli viesť k „hlbším dohodám“ a že „veľa závisí od Washingtonu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
Pôvodný 28-bodový mierový plán USA na ukončenie takmer štyri roky trvajúcej ruskej ofenzívy na území Ukrajiny prešiel rozsiahlymi úpravami, no nebol zatiaľ zverejnený.
„Zásady tohto dokumentu môžu byť rozšírené na hlbšie dohody,“ povedal Zelenskyj vo svojom tradičnom večernom videopríhovore k svojim spoluobčanom.
„Spolieham sa na ďalšiu aktívnu spoluprácu s americkou stranou a s prezidentom (Donaldom) Trumpom. Veľa závisí od Ameriky, pretože Rusko venuje najväčšiu pozornosť americkej sile,“ uviedol ukrajinský prezident.
Zelenskyj v utorok povedal svojim spojencom, že Ukrajina je pripravená „pokročiť“ v novom rámci amerického plánu na ukončenie bojov. Dodal však, že ešte existujú „citlivé body“, ktoré chce s americkým prezidentom prediskutovať.
Medzičasom ukrajinský prezident obvinil Moskvu z cynizmu po tom, čo Rusko zasiahlo Ukrajinu útokmi, pri ktorých v Kyjeve zahynulo sedem ľudí. „Obzvlášť cynické je, že Rusko vykonalo takéto útoky práve v čase, keď prebiehajú rokovania o ukončení vojny,“ povedal Zelenskyj.
Trump: Presný termín na dosiahnutie dohody medzi Ruskom a Ukrajinou nie je určený
Americký prezident Donald Trump už netrvá na tom, aby Ukrajina odpovedala na mierový plán do štvrtka, tak ako to pôvodne žiadal. Trump v utorok zároveň vyhlásil, že Rusko súhlasilo s určitými ústupkami.
Taliansko novým zákonom uznáva femicídu ako trestný čin, hrozí zaň doživotie
Talianski poslanci v utorok jednomyseľne podporili návrh zákona, na základe ktorého bude femicída - úmyselné zabitie žien alebo dievčat - osobitným trestným činom.
Srbsko má pre sankcie USA problémy, Vučič sa v stredu stretne s Orbánom
Ak americké sankcie voči ruským ropným spoločnostiam nadobudnú účinnosť, pre Srbsko nastanú kritické dni. Uviedol to srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok na mimoriadnej tlačovej konferencii.
Witkoff poradil Kremľu, ako Trumpovi prezentovať plán o Ukrajine
Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff poradil predstaviteľovi Kremľa, ako by mal ruský prezident Vladimir Putin svoju americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi prezentovať mierový návrh o Ukrajine.
Nemecko: Aktivisti musia zaplatiť odškodné 400.000 eur za blokádu letiska
Desať klimatických aktivistov zo skupiny Letzte Generation, ktorí 13. júla 2023 narušili prevádzku letiska v Hamburgu, musí leteckej spoločnosti Eurowings zaplatiť odškodné vo výške viac ako 400.000 eur.