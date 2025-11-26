  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 26.11.2025Meniny má Kornel
Bratislava

Zelenskyj privítal „princípy“ nového návrhu USA na ukončenie vojny s Ruskom

  • DNES - 4:24
  • Kyjev
Zelenskyj privítal „princípy“ nového návrhu USA na ukončenie vojny s Ruskom

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v utorok povedal, že princípy upraveného amerického plánu na ukončenie vojny s Ruskom by mohli viesť k „hlbším dohodám“ a že „veľa závisí od Washingtonu“. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Pôvodný 28-bodový mierový plán USA na ukončenie takmer štyri roky trvajúcej ruskej ofenzívy na území Ukrajiny prešiel rozsiahlymi úpravami, no nebol zatiaľ zverejnený.

Zásady tohto dokumentu môžu byť rozšírené na hlbšie dohody,“ povedal Zelenskyj vo svojom tradičnom večernom videopríhovore k svojim spoluobčanom.

Spolieham sa na ďalšiu aktívnu spoluprácu s americkou stranou a s prezidentom (Donaldom) Trumpom. Veľa závisí od Ameriky, pretože Rusko venuje najväčšiu pozornosť americkej sile,“ uviedol ukrajinský prezident.

Zelenskyj v utorok povedal svojim spojencom, že Ukrajina je pripravená „pokročiť“ v novom rámci amerického plánu na ukončenie bojov. Dodal však, že ešte existujú „citlivé body“, ktoré chce s americkým prezidentom prediskutovať.

Medzičasom ukrajinský prezident obvinil Moskvu z cynizmu po tom, čo Rusko zasiahlo Ukrajinu útokmi, pri ktorých v Kyjeve zahynulo sedem ľudí. „Obzvlášť cynické je, že Rusko vykonalo takéto útoky práve v čase, keď prebiehajú rokovania o ukončení vojny,“ povedal Zelenskyj.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Trump: Presný termín na dosiahnutie dohody medzi Ruskom a Ukrajinou nie je určený

Trump: Presný termín na dosiahnutie dohody medzi Ruskom a Ukrajinou nie je určený

DNES - 5:46Zahraničné

Americký prezident Donald Trump už netrvá na tom, aby Ukrajina odpovedala na mierový plán do štvrtka, tak ako to pôvodne žiadal. Trump v utorok zároveň vyhlásil, že Rusko súhlasilo s určitými ústupkami.

Taliansko novým zákonom uznáva femicídu ako trestný čin, hrozí zaň doživotie

Taliansko novým zákonom uznáva femicídu ako trestný čin, hrozí zaň doživotie

DNES - 5:44Zahraničné

Talianski poslanci v utorok jednomyseľne podporili návrh zákona, na základe ktorého bude femicída - úmyselné zabitie žien alebo dievčat - osobitným trestným činom.

Srbsko má pre sankcie USA problémy, Vučič sa v stredu stretne s Orbánom

Srbsko má pre sankcie USA problémy, Vučič sa v stredu stretne s Orbánom

DNES - 5:12Zahraničné

Ak americké sankcie voči ruským ropným spoločnostiam nadobudnú účinnosť, pre Srbsko nastanú kritické dni. Uviedol to srbský prezident Aleksandar Vučič v utorok na mimoriadnej tlačovej konferencii.

Witkoff poradil Kremľu, ako Trumpovi prezentovať plán o Ukrajine

Witkoff poradil Kremľu, ako Trumpovi prezentovať plán o Ukrajine

DNES - 4:48Zahraničné

Osobitný vyslanec amerického prezidenta Steve Witkoff poradil predstaviteľovi Kremľa, ako by mal ruský prezident Vladimir Putin svoju americkému náprotivku Donaldovi Trumpovi prezentovať mierový návrh o Ukrajine.

Nemecko: Aktivisti musia zaplatiť odškodné 400.000 eur za blokádu letiska

Nemecko: Aktivisti musia zaplatiť odškodné 400.000 eur za blokádu letiska

DNES - 4:35Zahraničné

Desať klimatických aktivistov zo skupiny Letzte Generation, ktorí 13. júla 2023 narušili prevádzku letiska v Hamburgu, musí leteckej spoločnosti Eurowings zaplatiť odškodné vo výške viac ako 400.000 eur.

Vosveteit.sk
Tisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na SlovenskuTisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na Slovensku
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniazePOZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
Zabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov narazZabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov naraz
Tvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačovTvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačov
POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!
Dva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na videoDva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na video
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na cesteAKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppeAKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
Toto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoruToto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoru
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP