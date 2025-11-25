  • Články
Bratislava

Šok pred kremáciou: Žena sa v truhle prebrala a začala klopať

Žena, ktorú priviezli na kremáciu, sa prebudila v zavretej truhle.

Pracovníci v budhistickom chráme na predmestí Bangkoku zažili situáciu ako z hororového filmu, no so šťastným koncom. 65-ročná žena, ktorú priviezli na spopolnenie, sa v truhle začala hýbať. Jej život paradoxne zachránila byrokracia a chýbajúci úmrtný list.

K bizarnému incidentu došlo v nedeľu (23. 11.) v chráme Wat Rat Prakhong Tham v provincii Nonthaburi. Video, ktoré zverejnil samotný chrám na sociálnej sieti, zachytáva ženu ležiacu v bielej truhle na korbe auta, ako hýbe rukami a hlavou, zatiaľ čo okolo nej stoja zmätení zamestnanci.

Z truhly sa ozvalo klopanie

Manažér chrámu Pairat Soodthoop pre agentúru AP uviedol, že si najprv všimli nezvyčajné zvuky. „Počuli sme slabé klopanie vychádzajúce z truhly. Bol som trochu prekvapený, tak som požiadal, aby ju otvorili,“ opísal.

Po otvorení veka zostali všetci v šoku. „Videl som, ako pootvorila oči a klopala na bok truhly. Musela tam klopať už dlhší čas,“ dodal.

Život jej zachránil chýbajúci dokument

Príbeh sa začal o stovky kilometrov ďalej v provincii Phitsanulok. Žena bola podľa svojho brata pripútaná na lôžko asi dva roky. Keď sa jej zdravotný stav prudko zhoršil, prestala reagovať a podľa príbuzných prestala dýchať.

Brat v presvedčení, že sestra zomrela, naložil telo do truhly a absolvoval 500-kilometrovú cestu do Bangkoku. Pôvodne chcel splniť jej želanie a darovať jej orgány. Nemocnica v hlavnom meste však odmietla telo prijať, pretože brat nemal k dispozícii úmrtný list.

Následne sa obrátil na chrám Wat Rat Prakhong Tham, ktorý je známy tým, že poskytuje bezplatné kremácie. Aj tam však narazil na rovnaký problém – bez úradného potvrdenia o smrti odmietli obrad vykonať. Práve vo chvíli, keď manažér chrámu vysvetľoval bratovi, ako získať potrebné dokumenty, žena sa v truhle prebrala.

Personál chrámu okamžite privolal pomoc a ženu previezli do blízkej nemocnice. Vedenie chrámu už avizovalo, že pokryje jej liečebné náklady.

Zdroj: Info.sk, TM, apnews.com
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniazePOZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
