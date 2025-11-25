Trump: Witkoff sa v Moskve stretne s Putinom
- DNES - 21:55
- Washington
Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že vyšle svojho osobitného vyslanca Steva Witkoffa na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom do Moskvy, aby vyriešili niekoľko zostávajúcich rozdielov v mierovom pláne o ukončení vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„V nádeji na finalizáciu tohto mierového plánu som poveril svojho osobitného vyslanca Steva Witkoffa, aby sa stretol s prezidentom Putinom v Moskve,“ napísal Trump na svojej platforme Truth Social. Dodal, že „zostáva už len niekoľko bodov, v ktorých sa nezhodujeme“.
Zároveň dodal, že tajomník pre pozemné sily amerického ministerstva obrany Daniel Driscoll sa paralelne stretne s ukrajinskou stranou.
„Budem informovaný o dosiahnutom pokroku spolu s viceprezidentom J.D. Vanceom, ministrom vojny Petom Hegsethom a šéfkou kancelárie Bieleho domu Susie Wilesovou,“ napísal Trump.
Americký prezident vyjadril nádej, že sa sám čoskoro stretne s Putinom a ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským - „ale IBA vtedy, keď bude dohoda o ukončení tejto vojny FINÁLNA alebo v jej záverečnej fáze“.
Von der Leyenová víta pokrok na rokovaniach o mierovom pláne pre Ukrajinu
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok privítala „solídny a povzbudivý pokrok“, ktorý badať v posledných dňoch na rokovaniach smerujúcich k spravodlivému a trvalému mieru pre Ukrajinu.
Erdogan ponúka Istanbul ako miesto priamych rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok ponúkol Istanbul ako miesto na priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou s cieľom dosiahnuť „spravodlivé a trvalé“ prímerie.
Macron: Základom bezpečnostných záruk pre Ukrajinu by mala byť jej silná armáda
Koalícia ochotných vedená Francúzskom a Britániou za účasti Turecka a Spojených štátov vytvorí pracovnú skupinu na vypracovanie bezpečnostných záruk pre Ukrajinu.
