Erdogan ponúka Istanbul ako miesto priamych rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok ponúkol Istanbul ako miesto na priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou s cieľom dosiahnuť „spravodlivé a trvalé“ prímerie. S odvolaním sa na vyhlásenie tureckej prezidentskej kancelárie zverejnené na platforme X o tom informoval denník Le Monde, píše TASR.

Podľa Erdoganovho názoru by „prímerie zamerané na energetickú a prístavnú infraštruktúru“ mohlo vytvoriť priaznivé podmienky na vyjednanie komplexnej mierovej dohody medzi Ruskom a Ukrajinou.

Toto vyhlásenie sa objavilo po tom, ako sa Erdogan v utorok zúčastnil na videokonferencii 35 krajín z koalície ochotných na podporu Ukrajiny, kde deklaroval, že Turecko bude pokračovať vo svojom diplomatickom úsilí o sprostredkovanie priameho kontaktu medzi znepriatelenými stranami.

Erdogan minulý týždeň prijal v Ankare ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a v pondelok telefonicky hovoril so svojím ruským kolegom Vladimirom Putinom.

Turecko, hoci je členom NATO, sa nepripojilo k sankciám uvaleným Západom na Rusko. Naopak, od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 sa Turecku darí udržiavať kontakty s Moskvou, ale aj s Kyjevom, ktorému dodáva napríklad bojové drony.

Zdroj: Info.sk, TASR
