Najhoršie aerolinky pre rok 2025: S týmito leteckými spoločnosťami sú cestujúci najmenej spokojní
- DNES - 16:01
- Svet
Lietanie sa v posledných rokoch stáva čoraz väčšou skúškou trpezlivosti.
Meškania, stratená batožina a preplnené kabíny spôsobujú rastúcu frustráciu u mnohých cestujúcich. Nová analýza spoločnosti Click Intelligence zostavila rebríček leteckých spoločností, ktoré svojim zákazníkom spôsobujú najviac problémov.
Štúdia vychádza z takzvaného „Indexu nespokojnosti“, ktorý zohľadňuje recenzie cestujúcich, hodnotenia organizácie Skytrax, objem vyhľadávaní sťažností na internete, ale aj bezpečnostné a prevádzkové incidenty. Výsledky ukazujú prekvapivý trend: veľkosť aerolinky ani jej história nie sú zárukou kvality. V prvej desiatke sa ocitli nielen nízkonákladové spoločnosti, ale aj tradiční leteckí dopravcovia.
Najhoršou aerolinkou sveta sú American Airlines
Absolútne prvenstvo v negatívnom hodnotení získala jedna z najväčších a najstarších leteckých spoločností na svete – American Airlines. S indexom nespokojnosti 56 predbehla všetkých konkurentov.
Zákazníci sa sťažujú na dlhé čakacie doby na infolinkách, stratenú batožinu a neochotu zamestnancov pri zrušení či meškaní letov. Keďže ide o klasickú aerolinku, cestujúci majú vyššie očakávania, ktoré však realita na palube často nenapĺňa.
Prvú trojku uzatvárajú ďalší americkí dopravcovia. Na druhom mieste skončila nízkonákladová spoločnosť Frontier Airlines (index 55), ktorej zákazníci vyčítajú najmä skryté poplatky a nízky komfort. Tretie miesto obsadili United Airlines (index 54), kde veľkosť flotily a siete liniek skôr zhoršuje problémy s vybavovaním sťažností a refundácií.
V Európe sklamali Air France aj British Airways
Na štvrtom mieste sa umiestnila Air France (index 53). Napriek solídnemu hodnoteniu od Skytrax (4 z 5) ju nadol ťahajú časté incidenty so stratenou batožinou a nekonzistentná starostlivosť o zákazníkov počas krízových situácií.
Povesť stráca aj British Airways, ktorá uzatvára prvú desiatku (index 43). Niekdajší symbol britskej elegancie a komfortu čelí kritike za to, že prémiový imidž značky už nezodpovedá realite na palube, pričom častým problémom je aj tu strácanie kufrov.
Ako dopadli obľúbené nízkonákladovky?
Známy írsky dopravca Ryanair obsadil piate miesto (index 51). Hoci má zlú povesť pre prísne pravidlá pre rozmery batožiny a stiesnené sedenie na palube, v štúdii paradoxne prekonal niektorých drahších konkurentov vďaka vyššej presnosti a spoľahlivosti.
Maďarský Wizz Air skončil na deviatom mieste (index 45). Cestujúci sa najčastejšie sťažujú na ťažkosti pri kontaktovaní zákazníckeho servisu po zrušení letu a na skryté poplatky.
Top 10 aeroliniek s najhoršou zákazníckou spokojnosťou za rok 2025
- American Airlines (USA)
- Frontier Airlines (USA)
- United Airlines (USA)
- Air France (Francúzsko)
- Ryanair (Írsko)
- AirAsia (Malajzia)
- Aeromexico (Mexiko)
- Scandinavian Airlines - SAS (Švédsko/Dánsko/Nórsko)
- Wizz Air (Maďarsko)
- British Airways (Spojené kráľovstvo)
Analýza ukazuje, že kým pri nízkonákladových spoločnostiach ako Ryanair či Frontier cestujúci istý diskomfort očakávajú výmenou za nízku cenu, pri tradičných dopravcoch (American, Air France, British Airways) je frustrácia o to väčšia, že služby nezodpovedajú cene letenky ani historickému renomé značky.
