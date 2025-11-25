Tragická zrážka auta a autobusu: Vodička auta neprežila
- DNES - 21:19
- Vroclav
Autobus firmy FlixBus smerujúci do ČR mal v Poľsku nehodu.
Tridsaťtriročná vodička osobného auta značky Opel Astra zahynula v utorok neďaleko poľského mesta Vroclav pri zrážke s linkovým autobusom spoločnosti FlixBus smerujúcom do Prahy. K incidentu došlo podľa servera 24wroclaw.pl na okresnej ceste medzi Olešnicou a Smardzówom, píše TASR.
O úmrtí ženy informovali poľské médiá večer, samotná havária sa udiala ešte krátko po poludní. Podľa webu nolesnica.pl došlo k nehode v situácii, keď osobné auto schádzalo z nadjazdu a autobus išiel po okresnej ceste, ktorá je prípojkou z rýchlostnej cesty S8. Svedkovia uviedli, že vodička osobného auta nerešpektovala prikázaný smer jazdy a pokúsila sa dostať do opačného pruhu smerom na Olešnicu, keď do vozidla narazil autobus.
Záchranári ženu previezli v kritickom stave do nemocnice, kde zraneniam neskôr podľahla. V autobuse sa viezlo 24 ľudí, štyroch previezli záchranári do nemocnice.
Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, hasiči poskytli aj vyhrievaný stan, do ktorého sa uchýlili cestujúci z autobusu.
