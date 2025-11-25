  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 25.11.2025Meniny má Katarína
Bratislava

Tragická zrážka auta a autobusu: Vodička auta neprežila

  • DNES - 21:19
  • Vroclav
Tragická zrážka auta a autobusu: Vodička auta neprežila

Autobus firmy FlixBus smerujúci do ČR mal v Poľsku nehodu.

Tridsaťtriročná vodička osobného auta značky Opel Astra zahynula v utorok neďaleko poľského mesta Vroclav pri zrážke s linkovým autobusom spoločnosti FlixBus smerujúcom do Prahy. K incidentu došlo podľa servera 24wroclaw.pl na okresnej ceste medzi Olešnicou a Smardzówom, píše TASR.

O úmrtí ženy informovali poľské médiá večer, samotná havária sa udiala ešte krátko po poludní. Podľa webu nolesnica.pl došlo k nehode v situácii, keď osobné auto schádzalo z nadjazdu a autobus išiel po okresnej ceste, ktorá je prípojkou z rýchlostnej cesty S8. Svedkovia uviedli, že vodička osobného auta nerešpektovala prikázaný smer jazdy a pokúsila sa dostať do opačného pruhu smerom na Olešnicu, keď do vozidla narazil autobus.

Záchranári ženu previezli v kritickom stave do nemocnice, kde zraneniam neskôr podľahla. V autobuse sa viezlo 24 ľudí, štyroch previezli záchranári do nemocnice.

Na mieste zasahovali všetky záchranné zložky, hasiči poskytli aj vyhrievaný stan, do ktorého sa uchýlili cestujúci z autobusu.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Von der Leyenová víta pokrok na rokovaniach o mierovom pláne pre Ukrajinu

Von der Leyenová víta pokrok na rokovaniach o mierovom pláne pre Ukrajinu

DNES - 21:57Zahraničné

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok privítala „solídny a povzbudivý pokrok“, ktorý badať v posledných dňoch na rokovaniach smerujúcich k spravodlivému a trvalému mieru pre Ukrajinu.

Trump: Witkoff sa v Moskve stretne s Putinom

Trump: Witkoff sa v Moskve stretne s Putinom

DNES - 21:55Zahraničné

Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že vyšle svojho osobitného vyslanca Steva Witkoffa na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom do Moskvy.

Erdogan ponúka Istanbul ako miesto priamych rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou

Erdogan ponúka Istanbul ako miesto priamych rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou

DNES - 21:54Zahraničné

Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok ponúkol Istanbul ako miesto na priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou s cieľom dosiahnuť „spravodlivé a trvalé“ prímerie.

Macron: Základom bezpečnostných záruk pre Ukrajinu by mala byť jej silná armáda

Macron: Základom bezpečnostných záruk pre Ukrajinu by mala byť jej silná armáda

DNES - 21:52Zahraničné

Koalícia ochotných vedená Francúzskom a Britániou za účasti Turecka a Spojených štátov vytvorí pracovnú skupinu na vypracovanie bezpečnostných záruk pre Ukrajinu.

Vosveteit.sk
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniazePOZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
Zabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov narazZabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov naraz
Tvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačovTvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačov
POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!
Dva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na videoDva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na video
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na cesteAKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppeAKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
Toto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoruToto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoru
Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP