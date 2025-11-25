Rusko podľa Macrona neprejavuje snahu o prímerie na Ukrajine
- DNES - 21:05
- Paríž/Kyjev
Francúzsky prezident Emmanuel Macron v utorok varoval, že Rusko neprejavuje žiadne náznaky snáh o prímerie na Ukrajine, a vyzval na pokračovanie v tlaku na Moskvu, aby rokovala o návrhu amerického mierového plánu, ktorý bol zmenený a doplnený po rozhovoroch medzi Američanmi, Ukrajincami a Európanmi v Ženeve minulý víkend. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.
Macron to uviedol na stretnutí s novinármi po videokonferencii zástupcov koalície štátov ochotných podporovať Ukrajinu a poskytnúť jej bezpečnostné záruky. Do videohovoru sa zapojil aj ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj či americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.
Francúzsky prezident poukázal na to, že „zatiaľ čo Rusko opäť predstieralo, že je pripravené na mier, posledné hodiny boli poznačené novými útokmi na civilnú infraštruktúru, najmä energetickú, a na ukrajinských civilistov.“ „Realita v teréne je úplne opačná ako ochota k mieru,“ upozornil.
Ako informoval, rozhodnutie o zmrazených ruských aktívach, ktoré sú zdrojom politických a právnych sporov v Európe, snažiacej sa získať financie pre Ukrajinu, bude „finalizované v najbližších dňoch“.
Tieto zmrazené aktíva sú podľa Macrona mimoriadne dôležité a sú aj „prostriedkom na vyvíjanie tlaku“ na Rusko. Dodal, že rozhodnutie v tejto veci bude prijaté v koordinácii so všetkými najviac znepokojenými európskymi krajinami a Európskou úniou a Európskou komisiou.
Macron sa vyslovil aj za silnú ukrajinskú armádu bez obmedzení a označil to za primárnu požiadavku v rámci bezpečnostných záruk pre Ukrajinu, informoval na svojom webe denník Le Monde.
Von der Leyenová víta pokrok na rokovaniach o mierovom pláne pre Ukrajinu
Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová v utorok privítala „solídny a povzbudivý pokrok“, ktorý badať v posledných dňoch na rokovaniach smerujúcich k spravodlivému a trvalému mieru pre Ukrajinu.
Trump: Witkoff sa v Moskve stretne s Putinom
Americký prezident Donald Trump v utorok oznámil, že vyšle svojho osobitného vyslanca Steva Witkoffa na stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom do Moskvy.
Erdogan ponúka Istanbul ako miesto priamych rokovaní medzi Ruskom a Ukrajinou
Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v utorok ponúkol Istanbul ako miesto na priame rokovania medzi Ruskom a Ukrajinou s cieľom dosiahnuť „spravodlivé a trvalé“ prímerie.
Macron: Základom bezpečnostných záruk pre Ukrajinu by mala byť jej silná armáda
Koalícia ochotných vedená Francúzskom a Britániou za účasti Turecka a Spojených štátov vytvorí pracovnú skupinu na vypracovanie bezpečnostných záruk pre Ukrajinu.
Tragická zrážka auta a autobusu: Vodička auta neprežila
Autobus firmy FlixBus smerujúci do ČR mal v Poľsku nehodu.