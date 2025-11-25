  • Články
Utorok, 25.11.2025Meniny má Katarína
Bratislava

SHMÚ vydal výstrahu: Platí pre Bratislavu aj sever Slovenska

  • DNES - 20:14
  • Bratislava
V prípade Bratislavy i severu krajiny vydali meteorológovia výstrahu pred snežením.

V hlavnom meste SR môže do stredajšieho predpoludnia napadnúť päť centimetrov (cm) snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre Bratislavu výstrahu 1. stupňa, platí do stredajšej 10.00 h.

Od polnoci bude aktuálna aj výstraha pred snežením na severe. V celom Žilinskom kraji, ale i okresoch Považská Bystrica a Púchov v Trenčianskom kraji a Poprad v Prešovskom kraji môže do stredajšieho popoludnia spadnúť desať až 20 cm snehu.

V Banskobystrickom kraji, i časti Košického a Nitrianskeho kraja platí do utorkového popoludnia výstraha pred intenzívnymi zrážkami, na rovnakom území platí aj výstraha pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa. Pre okresy Prievidza, Zlaté Moravce a Košice-okolie vyhlásil SHMÚ zvýšenú výstrahu 2. stupňa.

Zdroj: Info.sk, TASR
