SHMÚ vydal výstrahu: Platí pre Bratislavu aj sever Slovenska
V prípade Bratislavy i severu krajiny vydali meteorológovia výstrahu pred snežením.
V hlavnom meste SR môže do stredajšieho predpoludnia napadnúť päť centimetrov (cm) snehu. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) vydal pre Bratislavu výstrahu 1. stupňa, platí do stredajšej 10.00 h.
Od polnoci bude aktuálna aj výstraha pred snežením na severe. V celom Žilinskom kraji, ale i okresoch Považská Bystrica a Púchov v Trenčianskom kraji a Poprad v Prešovskom kraji môže do stredajšieho popoludnia spadnúť desať až 20 cm snehu.
V Banskobystrickom kraji, i časti Košického a Nitrianskeho kraja platí do utorkového popoludnia výstraha pred intenzívnymi zrážkami, na rovnakom území platí aj výstraha pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa. Pre okresy Prievidza, Zlaté Moravce a Košice-okolie vyhlásil SHMÚ zvýšenú výstrahu 2. stupňa.
Šutaj Eštok: Súčasný Úrad na ochranu oznamovateľov nie je nezávislý, je hlasnou trúbou opozície
Súčasná podoba Úradu na ochranu oznamovateľov nemá s nezávislosťou nič spoločné, tvrdí minister vnútra.
KDH i Kresťanská únia kritizujú SDEÚ za zásah do výlučných vnútroštátnych právomocí štátov EÚ
Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie je podľa nich zásahom, ktorý prekračuje dohodnuté hranice európskej integrácie.
SaS upozorňuje, že návrh na zmenu ÚOO môže byť v rozpore s európskym právom
Opozičná strana SaS hovorí o návrhu na transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad ako o zásahu do právneho systému Slovenska. Upozorňuje na jeho možný rozpor s európskym právom.
Sneh vyvrátil v košickej zoo vyše 200 stromov, zostáva zavretá
Zoologická záhrada Košice zostáva pre verejnosť zatvorená, ťažký sneh vyvrátil v jej areáli vyše 200 stromov, pričom naďalej padajú.