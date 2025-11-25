  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Sobota, 29.11.2025Meniny má Vratko
Bratislava

Zákaz vstupu jednotlivcom: Majiteľ baru pobúril bizarným pravidlom

  • DNES - 21:00
  • Altrincham
Zákaz vstupu jednotlivcom: Majiteľ baru pobúril bizarným pravidlom

Do tohto baru sami nevstúpite. Zákaz na sociálnych sieťach vyvolal kontroverziu, majiteľ sa bráni.

Majiteľ baru Alibi v britskom meste Altrincham pobúril internet po tom, ako vo svojom podniku zaviedol pravidlo zákazu vstupu jednotlivcom. Informuje o tom portál New York Post.

Snažia sa zlepšiť bezpečnosť

Podľa Carla Petersa za zákazom stojí snaha o vyššiu bezpečnosť v bare.Nie je to bezpečné. Je našou povinnosťou udržať si licenciu, zaistiť bezpečnosť všetkých a redukovať riziko do takej miery, ako je to možné,“ uviedol majiteľ v príspevku na Instagrame.

Podľa Petersa väčšina jednotlivcov, ktorí do baru vchádzajú samostatne, obťažuje ostatných zákazníkov. Väčšinou podľa neho ide o „nejakých opilcov, ktorí o polnoci hľadajú miesto, kde by sa mohli usídliť,“ uviedol.

Majiteľ pre BBC uviedol, že ďalším dôvodom, prečo je do podniku dovolené vojsť len v spoločnosti, je riziko zdravotného úrazu. V prípade, že hosť príde sám, podľa neho sa môže stať, že mu v ťažkej chvíli nebude mať kto pomôcť.

V prípade, že hosť chce navštíviť bar, ale jeho priatelia sú už vnútri, podľa majiteľa je potrebné ich kontaktovať, inak mu personál nemusí umožniť vstup.

Podľa Petersa sólo zákazníci nie sú z podniku celkom vylúčení, len nesmú prísť po deviatej večer, keď je vnútri najvyššia obsadenosť.

Zdroj: Info.sk, DP, nypost.com, bbc.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Záhadná žiara nad mestom: Fotograf zachytil zriedkavý jav

Záhadná žiara nad mestom: Fotograf zachytil zriedkavý jav

VČERA - 18:11Zaujímavosti

Žiara nad talianskym mestom opäť zaskočila vedcov. Čo vyvoláva červené svetlo na nebi?

Muž, ktorého „zavraždili“, sa prihlásil na policajnej stanici

Muž, ktorého „zavraždili“, sa prihlásil na policajnej stanici

18:38 27.11.2025Zaujímavosti

Kvôli údajnej vražde zadržali piatich ľudí.

Dnes je Deň vďakyvzdania, každoročne naň nadväzuje Čierny piatok

Dnes je Deň vďakyvzdania, každoročne naň nadväzuje Čierny piatok

6:37 27.11.2025Zaujímavosti

Štvrtý novembrový štvrtok patrí v USA k najpríjemnejším fázam roka a má aj globálny rozmer.

Vosveteit.sk
Hackeri zasiahli populárnu službu medzi Slovákmi. Únik dát môže rozbehnúť novú a najmä personalizovanú vlnu phishinguHackeri zasiahli populárnu službu medzi Slovákmi. Únik dát môže rozbehnúť novú a najmä personalizovanú vlnu phishingu
Liek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj fungujeLiek na cukrovku, ktorý používame už viac ako 60 rokov, má skryté vlastnosti, hovoria lekári: Konečne už vieme, ako naozaj funguje
Veľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronovVeľký krok pre Ukrajinu: Ministerstvo obrany sa dohodlo so Spojeným kráľovstvom na výrobe smrtiacich Octopus interceptor dronov
Tokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárniTokamak Energy hlási prelom. Magnety pre fúziu prvýkrát fungujú v konfigurácii blízkej reálnej elektrárni
EÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie rokyEÚ chce zmeniť tvoje práva na internete. Nový návrh môže pochovať to, čo chránilo tvoje súkromie roky
Stroje ovládli internet a píšu viac článkov než ľudia. Dobrou správou však je, že ľudský obsah stále vyhrávaStroje ovládli internet a píšu viac článkov než ľudia. Dobrou správou však je, že ľudský obsah stále vyhráva
Americké radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiáluAmerické radary majú problém. Číňania našli spôsob, ako ich za pár centov oklamať pomocou nového stealth materiálu
EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“EÚ ide obmedziť internet pre túto skupinu ľudí. „Nekonečný scroll, autoplay a loot boxy sú pre nich nebezpečné“
„Aspoň nespadol a nerozpadol sa ako naposledy.“ Putin si pozrel humanoidného robota naživo. Z výrazu jeho tváre je jasné, že toto žiadna revolúcia nebude„Aspoň nespadol a nerozpadol sa ako naposledy.“ Putin si pozrel humanoidného robota naživo. Z výrazu jeho tváre je jasné, že toto žiadna revolúcia nebude
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP