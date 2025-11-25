Zákaz vstupu jednotlivcom: Majiteľ baru pobúril bizarným pravidlom
- DNES - 21:00
- Altrincham
Do tohto baru sami nevstúpite. Zákaz na sociálnych sieťach vyvolal kontroverziu, majiteľ sa bráni.
Majiteľ baru Alibi v britskom meste Altrincham pobúril internet po tom, ako vo svojom podniku zaviedol pravidlo zákazu vstupu jednotlivcom. Informuje o tom portál New York Post.
Snažia sa zlepšiť bezpečnosť
Podľa Carla Petersa za zákazom stojí snaha o vyššiu bezpečnosť v bare. „Nie je to bezpečné. Je našou povinnosťou udržať si licenciu, zaistiť bezpečnosť všetkých a redukovať riziko do takej miery, ako je to možné,“ uviedol majiteľ v príspevku na Instagrame.
Podľa Petersa väčšina jednotlivcov, ktorí do baru vchádzajú samostatne, obťažuje ostatných zákazníkov. Väčšinou podľa neho ide o „nejakých opilcov, ktorí o polnoci hľadajú miesto, kde by sa mohli usídliť,“ uviedol.
Bar bans solo drinkers from entering, sparking debate over controversial policy https://t.co/01AZ2sRDs2 pic.twitter.com/Kzk8tUi68t— New York Post (@nypost) November 25, 2025
Majiteľ pre BBC uviedol, že ďalším dôvodom, prečo je do podniku dovolené vojsť len v spoločnosti, je riziko zdravotného úrazu. V prípade, že hosť príde sám, podľa neho sa môže stať, že mu v ťažkej chvíli nebude mať kto pomôcť.
V prípade, že hosť chce navštíviť bar, ale jeho priatelia sú už vnútri, podľa majiteľa je potrebné ich kontaktovať, inak mu personál nemusí umožniť vstup.
Podľa Petersa sólo zákazníci nie sú z podniku celkom vylúčení, len nesmú prísť po deviatej večer, keď je vnútri najvyššia obsadenosť.
