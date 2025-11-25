  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 26.11.2025Meniny má Kornel
Bratislava

Turista v Thajsku prežil pád z balkóna, podľa miestnych bol pod vplyvom drog

  • DNES - 21:43
  • Phatthajá
Turista v Thajsku prežil pád z balkóna, podľa miestnych bol pod vplyvom drog

Polícia pri prehľadávaní bytu narazila na narkotiká.

45-ročný Američan utrpel zranenia po tom, ako v stredu (19. novembra) vypadol z balkóna na druhom poschodí. Informuje o tom web Pattaya Mail s tým, že k incidentu došlo v thajskom meste Phatthajá.

Na mieste zasahovali bezpečnostné zložky a záchranári, podľa nich muž pôsobil dezorientovane. Pri páde utrpel zranenia nohy a hrudníka, s ktorými ho previezli do nemocnice.

V byte našli narkotiká

Prítomní svedkovia podľa Pattaya Mail potvrdili, že Američan bol v čase pádu z balkóna pod vplyvom ketamínu. Predtým, ako z neho zoskočil, mal kričať.

„Polícia pri prehliadke bytu našla marihuanu a vrecká s obsahom bieleho prášku pripomínajúceho drogy. Predmety zaistila ako dôkazy,“ dodal Pattaya Mail.

Zdroj: Info.sk, pattayamail.com
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zástupcovia krajín EÚ podporili úsilie USA ukončiť vojnu na Ukrajine

Zástupcovia krajín EÚ podporili úsilie USA ukončiť vojnu na Ukrajine

DNES - 21:46Zahraničné

Slovensko podporuje mierový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu.

Konanie proti Trumpovi za údajné volebné podvody v Georgii zastavili

Konanie proti Trumpovi za údajné volebné podvody v Georgii zastavili

DNES - 20:50Zahraničné

Prokuratúra v americkom štáte Georgia už nevyšetruje prezidenta Donalda Trumpa vo veci pokusu o manipuláciu prezidentských volieb v roku 2020.

Šok pred kremáciou: Žena sa v truhle prebrala a začala klopať

Šok pred kremáciou: Žena sa v truhle prebrala a začala klopať

DNES - 20:37Zahraničné

Žena, ktorú priviezli na kremáciu, sa prebudila v zavretej truhle.

Pistorius varoval pred vynúteným mierom na úkor Ukrajiny

Pistorius varoval pred vynúteným mierom na úkor Ukrajiny

DNES - 19:45Zahraničné

Nemecký minister obrany Boris Pistorius v stredu v Spolkovom sneme varoval pred nútením Ukrajiny k jednostranným územným ústupkom v prebiehajúcich mierových rokovaniach.

Vosveteit.sk
Čína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšieČína sa vysmieva drahým hypersonickým zbraniam Západu! Našla spôsob, ako ich vyrábať oveľa lacnejšie
Asi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročiaAsi budeme prepisovať učebnice o Marse, NASA našla dôkaz, ktorý popiera jeden z najväčších objavov desaťročia
Ruskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mestoRuskí hackeri tvrdo zaútočili na americkú firmu len kvôli tomu, že má väzby na ukrajinské mesto
FBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen toFBI sprístupnila tajný spis o Bigfootovi. FBI priznala, že skúmala jeho údajné chlpy a nielen to
Tvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliadaTvoj Android sa vekom spomaľuje a ani netušíš, prečo. Toto je hlavný dôvod, ktorý väčšina ľudí prehliada
Raz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy životaRaz za generácie: Českí vedci našli organizmus z novej vetvy života
Stranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia WillaStranger Things sa vracia na Netflix temnejšie než kedykoľvek predtým, Hawkins čaká najväčší otras od zmiznutia Willa
Tisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na SlovenskuTisíce domácností sú v ohrození. Tieto routre od známeho výrobcu padajú do rúk hackerov a väčšina ľudí o tom netuší. Obete sú aj na Slovensku
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniazePOZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP