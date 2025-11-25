Turista v Thajsku prežil pád z balkóna, podľa miestnych bol pod vplyvom drog
- DNES - 21:43
- Phatthajá
Polícia pri prehľadávaní bytu narazila na narkotiká.
45-ročný Američan utrpel zranenia po tom, ako v stredu (19. novembra) vypadol z balkóna na druhom poschodí. Informuje o tom web Pattaya Mail s tým, že k incidentu došlo v thajskom meste Phatthajá.
Na mieste zasahovali bezpečnostné zložky a záchranári, podľa nich muž pôsobil dezorientovane. Pri páde utrpel zranenia nohy a hrudníka, s ktorými ho previezli do nemocnice.
A 45-year-old American tourist was seriously injured in Pattaya after allegedly jumping from a second-floor condo balcony while under the influence of drugs, prompting a police narcotics investigation.— Wochenblitz (@Wochenblitz) November 20, 2025
V byte našli narkotiká
Prítomní svedkovia podľa Pattaya Mail potvrdili, že Američan bol v čase pádu z balkóna pod vplyvom ketamínu. Predtým, ako z neho zoskočil, mal kričať.
„Polícia pri prehliadke bytu našla marihuanu a vrecká s obsahom bieleho prášku pripomínajúceho drogy. Predmety zaistila ako dôkazy,“ dodal Pattaya Mail.
