Ukrajina a USA dosiahli zhodu na podmienkach novej mierovej dohody
- DNES - 18:20
- Washington
Ukrajinská delegácia sa s delegáciou Spojených štátov dohodla na podmienkach možnej mierovej dohody, ktorá bude predložená Rusku, uviedol v utorok pre americkú stanicu ABC News nemenovaný vysoký americký predstaviteľ, píše TASR.
„Ukrajinci súhlasili s mierovou dohodou. Je potrebné vyriešiť ešte niektoré menšie detaily, ale súhlasili s mierovou dohodou,“ povedal nemenovaný americký predstaviteľ.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj pritom ešte v pondelok večer vo svojom prejave uviedol, že na upravenom pláne je potrebné ešte popracovať.
Pôvodný 28-bodový mierový plán bol podľa viacerých svetových médií zredukovaný na 19 bodov, pričom nový plán už podľa stanice ABC News nezahŕňa amnestiu za zločiny spáchané počas vojny ani obmedzenie počtu vojakov ukrajinskej armády.
Americký zdroj ďalej uviedol, že tajomník pre pozemné sily amerického ministerstva obrany Daniel Driscoll v pondelok v Abú Zabí v Spojených arabských emirátoch (SAE) viedol tajné rokovania s ruskou delegáciou, ktoré nadväzovali na víkendové rokovania s Ukrajinou v Ženeve.
„V pondelok večer a počas utorka viedol minister Driscoll a jeho tím rokovania s ruskou delegáciou s cieľom dosiahnuť trvalý mier na Ukrajine,“ uviedol v utorok Driscollov hovorca Jeffrey Tolbert. „Rokovania prebiehajú dobre a zostávame optimistickí. Tajomník Driscoll úzko spolupracuje s Bielym domom a americkými medzirezortnými orgánmi a rokovania postupujú vpred,“ dodal.
Nemenovaný zdroj tiež uviedol, že šéf ukrajinskej vojenskej rozviedky HUR Kyrylo Budanov sa momentálne tiež nachádza v Abú Zabí, kde sa stretne s americkými a zrejme aj s ruskými predstaviteľmi.
Ani Ukrajina, ani Rusko však oficiálne nepotvrdili prítomnosť svojich delegácií v SAE, píše ABC News.
Orbán sa stretne v piatok v Kremli s Putinom
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v piatok 28. novembra stretne v moskovskom Kremli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Wadephul: Ak sa aj vojna na Ukrajine skončí, agresívne a imperiálne Rusko ostane
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul varoval pred podceňovaním nebezpečenstva, ktoré predstavuje Rusko, a to aj v prípade, že by sa vojna na Ukrajine skončila.
Lavrov nazval Fica, Orbána a Babiša príkladmi politikov mysliacich na občanov
Títo ľudia sú pragmatici, nie sú proruskí, ale jednoducho promaďarskí, proslovenskí a pročeskí, vyhlásil Sergej Lavrov.
Peskov: Účasť Európy na diskusii o bezpečnostnej architektúre bude potrebná
Podľa Kremľa je americký návrh na mier na Ukrajine "veľmi dobrý základ na rokovania".