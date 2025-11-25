  • Články
4 varovné znaky neverníkov: Títo ľudia radi podvádzajú

4 varovné znaky neverníkov: Títo ľudia radi podvádzajú

Ako spoznať neverníka ešte predtým, ako s ním vkročíte do vzťahu? Štúdia odhaľuje 4 kľúčové znaky.

Až štyri jasné signály v živote človeka môžu odhaliť jeho náchylnosť k podvádzaniu vo vzťahu. S týmto zistením vyrukovali vedci z Univerzity Koç v Istanbule. Výskumom nevery reagovali na vysoké čísla neverníkov v štatistikách. Podľa prieskumu z roku 2024 totiž podviedlo svojho partnera až 36 percent Britov.

Pri výskume, ktorý bol publikovaný v The Family Journal, použili odpovede z dotazníka, ktorý rozdali 280 mladým ľuďom vo veku 18 až 30 rokov. Každý z nich bol zadaný minimálne rok. Otázky sa týkali rodinných a iných vzťahov a názorov účastníkov na neveru.

Výsledky pomohli určiť 4 znaky, ktoré s najvyššou pravdepodobnosťou predurčujú neveru u partnera:

Nevera v rodine

Podľa vedcov častejšie vo vzťahoch podvádzajú ľudia, ktorí si tento vzor osvojili od rodičov.

„Jedinci si môžu osvojiť pasívne-agresívne správanie rodičov ako ochranný mechanizmus vo svojich budúcich romantických vzťahoch. V takýchto vzťahoch sa vyhýbajú prejavovaniu úprimných emócií, najmä tých negatívnych.“

Podvádzanie v minulosti

Raz neverný – navždy neverný. Výskum dokazuje, že ľudia, ktorí v minulosti podviedli svojho partnera, sú oveľa náchylnejší podvádzať aj v budúcich vzťahoch.

Emocionálna nedostupnosť

Ľudia, ktorí sa vyhýbajú budovaniu emocionálnej a fyzickej blízkosti s partnerom, sa častejšie uchyľujú k podvádzaniu. Podľa vedcov takíto ľudia využívajú neveru ako nástroj, ako sa cítiť „nezávisle aj v záväznom vzťahu.“

Vzťah bez intimity

Podľa vedcov nad neverou častejšie premýšľajú ľudia, ktorí sa vo vzťahu cítia intímne alebo emocionálne neuspokojení. K nevere preto napokon aj často pristúpia.

Podľa odborníkov sa výsledky ich výskumu dajú aplikovať v párových poradniach. „Výsledky tejto štúdie môžu párom a rodinným terapeutom poskytnúť návod na sedenia, ktoré minimalizujú riziko nevery,“ dodali vedci.

Zdroj: Info.sk, DP, journals.sagepub.com
