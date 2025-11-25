  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 25.11.2025Meniny má Katarína
Bratislava

KDH i Kresťanská únia kritizujú SDEÚ za zásah do výlučných vnútroštátnych právomocí štátov EÚ

  • DNES - 17:52
  • Bratislava
KDH i Kresťanská únia kritizujú SDEÚ za zásah do výlučných vnútroštátnych právomocí štátov EÚ

Rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie (SDEÚ) o povinnosti členských štátov Európskej únie (EÚ) uznať manželstvo osôb rovnakého pohlavia uzavreté v inom členskom štáte je zásahom, ktorý prekračuje dohodnuté hranice európskej integrácie. Upozornilo na to KDH.

Takéto zásahy otvárajú dvere k tomu, aby sa citlivé spoločenské otázky menili nie rozhodnutím občanov či parlamentov, ale súdnym výkladom z Bruselu,“ uviedlo hnutie v reakcii na verdikt SDEÚ. Zároveň ho utvrdzuje v presvedčení o dôležitosti novelizácie slovenskej ústavy. „Vďaka nej majú naši ústavní sudcovia v rukách nástroj, vďaka ktorému môžu odmietnuť rozhodnutia európskeho súdu, ktoré sú v rozpore s naším ústavným zriadením - konkrétne v oblastiach, ktoré tvoria našu národnú identitu a patria do výlučnej kompetencie Slovenska,“ zdôraznili kresťanskí demokrati.

Presvedčenie, že rozhodnutie Súdneho dvora EÚ predstavuje vážny zásah do oblastí, ktoré výlučne patria do právomoci členských štátov, a to najmä do otázok definície manželstva a rodičovstva, má aj Kresťanská únia (KÚ), rovnako poukazuje na rozpor so slovenskou ústavou. „Takýto postup Súdneho dvora môže podkopať dôveru v európske inštitúcie a posilniť vnímanie, že rozhodujú o otázkach, na ktoré nemajú demokratický mandát. Stabilita európskeho projektu je možná len vtedy, ak EÚ bude rešpektovať nielen práva jednotlivcov, ale aj ústavné poriadky členských štátov,“ dodal predseda KÚ Milan Krajniak.

Členský štát Európskej únie (EÚ) je povinný uznať manželstvo dvoch občanov Únie rovnakého pohlavia, ak bolo zákonne uzavreté v inom členskom štáte. O tomto záväzku v utorok rozhodol SDEÚ v Luxemburgu.

Prípad sa týkal dvoch poľských občanov, ktorí uzavreli manželstvo v Nemecku a žiadali o prepis ich sobášneho listu do poľskej matriky na účely uznania ich manželstva v Poľsku. Tamojšie úrady im žiadosť odmietli z dôvodu, že poľské vnútroštátne právo nepovoľuje manželstvo medzi osobami rovnakého pohlavia. Súdny dvor v rozsudku skonštatoval, že rozhodnutie úradov porušilo právo na voľný pohyb a pobyt, ako aj právo na rešpektovanie súkromného a rodinného života.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SaS upozorňuje, že návrh na zmenu ÚOO môže byť v rozpore s európskym právom

SaS upozorňuje, že návrh na zmenu ÚOO môže byť v rozpore s európskym právom

DNES - 17:09Domáce

Opozičná strana SaS hovorí o návrhu na transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad ako o zásahu do právneho systému Slovenska. Upozorňuje na jeho možný rozpor s európskym právom.

Sneh vyvrátil v košickej zoo vyše 200 stromov, zostáva zavretá

Sneh vyvrátil v košickej zoo vyše 200 stromov, zostáva zavretá

DNES - 16:34Domáce

Zoologická záhrada Košice zostáva pre verejnosť zatvorená, ťažký sneh vyvrátil v jej areáli vyše 200 stromov, pričom naďalej padajú.

Števulová považuje návrh na zmenu Úradu na ochranu oznamovateľov za osobnú pomstu Šutaja Eštoka

Števulová považuje návrh na zmenu Úradu na ochranu oznamovateľov za osobnú pomstu Šutaja Eštoka

DNES - 16:23Domáce

Návrh na zmenu Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad je osobnou pomstou ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.

Kubina: Čurillovci sa s podaniami ministra vysporiadajú v najbližších dňoch

Kubina: Čurillovci sa s podaniami ministra vysporiadajú v najbližších dňoch

DNES - 16:17Domáce

Skupina policajtov známa ako čurillovci sa s podaniami ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka vysporiada v najbližších dňoch.

Vosveteit.sk
POZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniazePOZOR! Infiltrovali sme sa medzi falošných „pracovníkov“. Takto láka táto schéma Slovákov na ľahké peniaze
Zabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov narazZabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov naraz
Tvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačovTvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačov
POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!
Dva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na videoDva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na video
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na cesteAKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppeAKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
Toto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoruToto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoru
Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP