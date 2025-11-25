SaS upozorňuje, že návrh na zmenu ÚOO môže byť v rozpore s európskym právom
Opozičná strana SaS hovorí o návrhu na transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad ako o zásahu do právneho systému Slovenska. Upozorňuje na jeho možný rozpor s európskym právom.
Vyplýva to z vyjadrenia lídra strany a poslanca Národnej rady (NR) SR Branislava Gröhlinga a poslankyne Márie Kolíkovej (SaS) na utorkovej tlačovej konferencii.
„Koalícia chce zrušiť Úrad na ochranu oznamovateľov, ktorý sa ukázal ako naozaj funkčný a nezávislý úrad, pretože šliape na päty jej a neschopnému ministrovi vnútra, ktorý si nevie otvoriť elektronickú schránku,“ skonštatovala Kolíková. Obáva sa, že úrad čaká podobný osud ako RTVS, ktorá prešla zmenou na STVR. „Zásadne sa vymení vedenie a potom bude slúžiť politickým zásahom tejto vládnej koalície,“ podotkla. Myslí si, že nový úrad zasiahne aj do „vojny prokurátorov“.
SaS upozornila aj na možný rozpor s európskym právom. „Môžeme čakať ďalšie konanie voči SR, a to je ohrozenie investícií z eurofondov, ktoré sú kľúčom investícií na Slovensku,“ dodala. Návrh podľa nej zároveň likviduje funkčnú ochranu obetí násilných trestných činov.
SaS nevidí dôvody na rokovanie skrátenom režime
SaS kritizovala aj návrh na skrátené legislatívne konanie k danému návrhu. Nevidí dôvody na to, aby sa o ňom rokovalo v tzv. skrátenom režime. Poslanec Ondrej Dostál (SaS) poukázal na to, že podľa rokovacieho poriadku sa NR SR môže na návrh vlády uzniesť na skrátenom legislatívnom konaní o návrhu určitého zákona za mimoriadnych okolností, keď môže dôjsť k ohrozeniu základných ľudských práv a slobôd alebo bezpečnosti alebo ak hrozia štátu značné hospodárske škody. „Žiadne mimoriadne okolnosti tu však nie sú,“ podotkol v rozprave v pléne parlamentu.
Poslanci aktuálne diskutujú o návrhu na skrátené legislatívne konanie k danému návrhu z dielne rezortu vnútra. Následne by sa mali venovať samotnému návrhu. Ten hovorí o tom, že doterajší ÚOO má nahradiť nový Úrad na ochranu obetí trestných činov a oznamovateľov protispoločenskej činnosti. Úrad má riešiť aj agendu odškodňovania obetí, ktorú dosiaľ riešilo ministerstvo spravodlivosti.
