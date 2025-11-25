  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 25.11.2025Meniny má Katarína
Bratislava

Sneh vyvrátil v košickej zoo vyše 200 stromov, zostáva zavretá

  • DNES - 16:34
  • Košice
Sneh vyvrátil v košickej zoo vyše 200 stromov, zostáva zavretá

Zoologická záhrada Košice zostáva pre verejnosť zatvorená, ťažký sneh vyvrátil v jej areáli vyše 200 stromov, pričom naďalej padajú.

Ako TASR informovala vedúca oddelenia vzdelávania a marketingu zoo Eva Malešová, pohyb návštevníkov by bol nebezpečný. Nápor snehu nevydržali ani viaceré oplotenia vrátane elektrických ohradníkov.

S odstraňovaním následkov snehovej kalamity bojujú desiatky pracovníkov zoo, ale aj Civilná ochrana mesta, piliari zo Správy mestskej zelene či zamestnanci Mestských lesov Košice. „V pohotovosti máme nasadené všetky mechanizmy s ich obsluhou. V tomto nevľúdnom počasí vynakladáme všetko úsilie na to, aby bol areál opäť prístupný verejnosti,“ povedal riaditeľ zoo Erich Kočner.

Ako Malešová uviedla, snehová kalamita nie je jediná, ktorá zoo zasiahla v uplynulých mesiacoch. Na začiatku roka to bola vtáčia chrípka a na jar zatvorila jej brány epidémia slintačky a krívačky. V týchto dňoch ide o prírodný živel, a to v čase, keď zoo vyšla s výzvou dosiahnuť míľnik 200.000 návštevníkov.

V súčasnosti nie je jasné, koľko dní potrvá, kým sa zoo dokáže vysporiadať s následkami,“ dodala s tým, že škody zatiaľ neboli vyčíslené. Záujemcom pripomína, že stále môžu využiť návštevu Zoodomu na Mojmírovej ulici so stálou expozíciou plazov a obojživelníkov.

Mesto Košice vyhlásilo v súvislosti s nepriaznivou poveternostnou situáciou v noci z piatka (21. 11.) na sobotu (22. 11.) prvý kalamitný stupeň. Zoo je pre odstraňovanie následkov kalamity zatvorená od piatka, pričom odvtedy ešte niekoľkokrát snežilo.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SaS upozorňuje, že návrh na zmenu ÚOO môže byť v rozpore s európskym právom

SaS upozorňuje, že návrh na zmenu ÚOO môže byť v rozpore s európskym právom

DNES - 17:09Domáce

Opozičná strana SaS hovorí o návrhu na transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad ako o zásahu do právneho systému Slovenska. Upozorňuje na jeho možný rozpor s európskym právom.

Števulová považuje návrh na zmenu Úradu na ochranu oznamovateľov za osobnú pomstu Šutaja Eštoka

Števulová považuje návrh na zmenu Úradu na ochranu oznamovateľov za osobnú pomstu Šutaja Eštoka

DNES - 16:23Domáce

Návrh na zmenu Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad je osobnou pomstou ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.

Kubina: Čurillovci sa s podaniami ministra vysporiadajú v najbližších dňoch

Kubina: Čurillovci sa s podaniami ministra vysporiadajú v najbližších dňoch

DNES - 16:17Domáce

Skupina policajtov známa ako čurillovci sa s podaniami ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka vysporiada v najbližších dňoch.

Pri Abramovej havaroval autobus

Pri Abramovej havaroval autobus

DNES - 16:09Domáce

Na mieste zasahujú hasiči.

Vosveteit.sk
Zabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov narazZabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov naraz
Tvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačovTvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačov
POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!
Dva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na videoDva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na video
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na cesteAKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppeAKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
Toto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoruToto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoru
Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027
Nový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj ČíneNový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj Číne
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP