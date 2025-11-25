  • Články
Utorok, 25.11.2025
Bratislava

Števulová považuje návrh na zmenu Úradu na ochranu oznamovateľov za osobnú pomstu Šutaja Eštoka

  • DNES - 16:23
  • Bratislava
Števulová považuje návrh na zmenu Úradu na ochranu oznamovateľov za osobnú pomstu Šutaja Eštoka

Návrh na zmenu Úradu na ochranu oznamovateľov (ÚOO) na nový úrad je osobnou pomstou ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Myslí si to poslankyňa Národnej rady (NR) SR Zuzana Števulová (PS).

Odmietla argumentáciu, že by túto zmenu požadovali medzinárodné či vnútroštátne inštitúcie. Tvrdí, že ju chce presadiť iba Šutaj Eštok pre osobnú pomstu a premiér Robert Fico (Smer-SD) na prekrytie zlyhaní koalície. Vyplýva to z jej vyjadrenia v rozprave o skrátenom legislatívnom konaní k návrhu v pléne parlamentu.

Márnite čas tohto parlamentu a všetkých poslancov tým, že ste si predradili bod, ktorý sa týka vašej osobnej pomsty a vašich osobných zlyhaní, pred zákony, ktoré tu mali pomôcť ľuďom,“ odkázala Števulová šéfovi rezortu vnútra. Navrhované zmeny kritizovala. Hovorila o zhoršení ochrany oznamovateľov protispoločenskej činnosti.

Obáva sa tiež, že zmena rozvráti systém odškodňovania obetí trestných činov. Táto agenda by totiž podľa návrhu mala prejsť z rezortu spravodlivosti pod nový úrad. „Nový úrad na to nebude mať žiadnu kapacitu, rozpočtovú ani ľudskú,“ podotkla Števulová. Myslí si, že obete sa nedostanú k odškodneniu. „Ako sa pozriete ľuďom do očí?“ spýtala sa koalície.

Upozornila aj na možný rozpor návrhu s európskou legislatívou a Ústavou SR. Hovorila o hrozbe konania zo strany Európskej komisie. Kritizovala tiež, že vláda navrhla transformáciou ÚOO prerokovať v zrýchlenom režime. Namietala aj nedostatočné odôvodnenie návrhu na skrátené legislatívne konanie. Apelovala na koaličných poslancov, aby zvážili podporu návrhu. „Skrátené legislatívne konanie, keď chcete rušiť nezávislý úrad, ktorého existencia a procesy sú ukotvené ešte aj v európskom práve?“ spýtala sa.

Opozičné hnutie PS avizovalo, že pre rušenie ÚOO sa plánuje obrátiť na Ústavný súd. Kritizovalo tiež, že koalícia sa na tejto schôdzi prioritne zaoberá návrhom na zrušenie inštitúcie namiesto toho, aby sa venovala ostatným problém na Slovensku. Upozornilo pritom napríklad na rastúci dlh či zdražovanie.

Zdroj: Info.sk, TASR
