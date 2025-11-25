  • Články
Orbán sa stretne v piatok v Kremli s Putinom

Orbán sa stretne v piatok v Kremli s Putinom

Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v piatok 28. novembra stretne v moskovskom Kremli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Pre stredoeurópsky investigatívny portál VSquare to uviedol nemenovaný zdroj oboznámený s podrobnosťami cesty. Podľa servera 24.hu však maďarská vláda zatiaľ toto stretnutie nepotvrdila, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Maďarský premiér a ruský prezident sa od roku 2022 stretli trikrát, celkovo 14-krát, pripomenul VSquare.

Orbán sa naposledy stretol s Putinom v Moskve vlani 5. júla.

Zdroj: Info.sk, TASR
