Orbán sa stretne v piatok v Kremli s Putinom
- DNES - 16:18
- Budapešť
Predseda maďarskej vlády Viktor Orbán sa v piatok 28. novembra stretne v moskovskom Kremli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.
Pre stredoeurópsky investigatívny portál VSquare to uviedol nemenovaný zdroj oboznámený s podrobnosťami cesty. Podľa servera 24.hu však maďarská vláda zatiaľ toto stretnutie nepotvrdila, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Maďarský premiér a ruský prezident sa od roku 2022 stretli trikrát, celkovo 14-krát, pripomenul VSquare.
Orbán sa naposledy stretol s Putinom v Moskve vlani 5. júla.
Wadephul: Ak sa aj vojna na Ukrajine skončí, agresívne a imperiálne Rusko ostane
Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul varoval pred podceňovaním nebezpečenstva, ktoré predstavuje Rusko, a to aj v prípade, že by sa vojna na Ukrajine skončila.
Lavrov nazval Fica, Orbána a Babiša príkladmi politikov mysliacich na občanov
Títo ľudia sú pragmatici, nie sú proruskí, ale jednoducho promaďarskí, proslovenskí a pročeskí, vyhlásil Sergej Lavrov.
Peskov: Účasť Európy na diskusii o bezpečnostnej architektúre bude potrebná
Podľa Kremľa je americký návrh na mier na Ukrajine "veľmi dobrý základ na rokovania".
Väčšina Nemcov odmieta vedúcu vojenskú úlohu svojej krajiny v Európe
Väčšina Nemcov nesúhlasí, aby ich krajina zaujala pozíciu hlavnej vojenskej veľmoci v Európe. Vyplýva to z prieskumu verejnej mienky Forsa pre Körberovu nadáciu.