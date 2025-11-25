  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 25.11.2025Meniny má Katarína
Bratislava

Kubina: Čurillovci sa s podaniami ministra vysporiadajú v najbližších dňoch

  • DNES - 16:17
  • Bratislava
Kubina: Čurillovci sa s podaniami ministra vysporiadajú v najbližších dňoch

Skupina policajtov známa ako čurillovci sa s podaniami ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) vysporiada v najbližších dňoch. Následne o nich rozhodne súd.

Pre TASR to v reakcii na rozhodnutie ministra vnútra podať návrh na zrušenie kontumačného rozsudku v jeho spore s čurillovcami uviedol advokát policajtov Peter Kubina s tým, že ministrove kroky očakávali.

Jeho rozhodnutie mi neprislúcha verejne prejudikovať a rovnako nebudem v tejto fáze verejne prezentovať ani naše argumenty,“ uviedol Kubina s narážkou na rušenie Úradu na ochranu oznamovateľov.

Denník N v utorok informoval, že minister podal návrh na zastavenie jeho exekúcie a zrušenie právoplatného kontumačného rozsudku v jeho spore s čurillovcami. Hovorca ministerstva Matej Neumann pre TASR uviedol, že minister v rámci platnej legislatívy využil všetky možné prostriedky.

Šutaj Eštok prehral súd čurillovcov. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi verejne ospravedlniť. Šiestim policajtom má takisto zaplatiť odškodnenie spolu 90.000 eur, trovy konania a úroky z omeškania. Na sociálnej sieti o tom 11. novembra informoval advokát policajtov Peter Kubina. Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“. Ako Kubina dodal, minister je aktuálne v exekúcii a exekútor mu na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného.

Minister na sociálnej sieti reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčíta aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
SaS upozorňuje, že návrh na zmenu ÚOO môže byť v rozpore s európskym právom

SaS upozorňuje, že návrh na zmenu ÚOO môže byť v rozpore s európskym právom

DNES - 17:09Domáce

Opozičná strana SaS hovorí o návrhu na transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad ako o zásahu do právneho systému Slovenska. Upozorňuje na jeho možný rozpor s európskym právom.

Sneh vyvrátil v košickej zoo vyše 200 stromov, zostáva zavretá

Sneh vyvrátil v košickej zoo vyše 200 stromov, zostáva zavretá

DNES - 16:34Domáce

Zoologická záhrada Košice zostáva pre verejnosť zatvorená, ťažký sneh vyvrátil v jej areáli vyše 200 stromov, pričom naďalej padajú.

Števulová považuje návrh na zmenu Úradu na ochranu oznamovateľov za osobnú pomstu Šutaja Eštoka

Števulová považuje návrh na zmenu Úradu na ochranu oznamovateľov za osobnú pomstu Šutaja Eštoka

DNES - 16:23Domáce

Návrh na zmenu Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad je osobnou pomstou ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.

Pri Abramovej havaroval autobus

Pri Abramovej havaroval autobus

DNES - 16:09Domáce

Na mieste zasahujú hasiči.

Vosveteit.sk
Zabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov narazZabudni na laserové zbrane. Briti ukázali, ako dokážu rádiové vlny zostreliť z oblohy celé roje dronov naraz
Tvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačovTvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačov
POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!
Dva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na videoDva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na video
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na cesteAKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppeAKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
Toto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoruToto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoru
Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027
Nový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj ČíneNový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj Číne
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP