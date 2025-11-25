Kubina: Čurillovci sa s podaniami ministra vysporiadajú v najbližších dňoch
Skupina policajtov známa ako čurillovci sa s podaniami ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD) vysporiada v najbližších dňoch. Následne o nich rozhodne súd.
Pre TASR to v reakcii na rozhodnutie ministra vnútra podať návrh na zrušenie kontumačného rozsudku v jeho spore s čurillovcami uviedol advokát policajtov Peter Kubina s tým, že ministrove kroky očakávali.
„Jeho rozhodnutie mi neprislúcha verejne prejudikovať a rovnako nebudem v tejto fáze verejne prezentovať ani naše argumenty,“ uviedol Kubina s narážkou na rušenie Úradu na ochranu oznamovateľov.
Denník N v utorok informoval, že minister podal návrh na zastavenie jeho exekúcie a zrušenie právoplatného kontumačného rozsudku v jeho spore s čurillovcami. Hovorca ministerstva Matej Neumann pre TASR uviedol, že minister v rámci platnej legislatívy využil všetky možné prostriedky.
Šutaj Eštok prehral súd čurillovcov. Musí sa im za prirovnanie k právoplatne odsúdenému Mikulášovi Černákovi verejne ospravedlniť. Šiestim policajtom má takisto zaplatiť odškodnenie spolu 90.000 eur, trovy konania a úroky z omeškania. Na sociálnej sieti o tom 11. novembra informoval advokát policajtov Peter Kubina. Šutaj Eštok podľa neho nepreberal elektronickú poštu a súd tak prehral „kontumačne“. Ako Kubina dodal, minister je aktuálne v exekúcii a exekútor mu na účte zablokoval finančné prostriedky na vyplatenie odškodného.
Minister na sociálnej sieti reagoval, že si za svojimi slovami stojí. Pre svoju pracovnú vyťaženosť portál verejnej správy takmer nepoužíva. Súd podľa neho nezaujímali jeho argumenty. Sudcovi vyčíta aj to, že sa ho nesnažil kontaktovať inak.
