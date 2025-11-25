Pri Abramovej havaroval autobus
Na mieste zasahujú hasiči.
Zásah hasičov si v utorok popoludní vyžiadala dopravná nehoda autobusu pri Abramovej (okres Turčianske Teplice). Operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline informovalo, že na mieste eviduje i ľahké zranenie.
Na mieste zasahujú štyria príslušníci HaZZ s dvoma kusmi techniky.
Žilinská krajská policajná hovorkyňa Zuzana Šefčíková pre TASR uviedla, že v autobuse sa viezlo päť cestujúcich, ktorí zranenia neutrpeli, a vodič. „Cesta je už prejazdná v oboch smeroch. Príčiny nehody polícia objasňuje,“ doplnila.
SaS upozorňuje, že návrh na zmenu ÚOO môže byť v rozpore s európskym právom
Opozičná strana SaS hovorí o návrhu na transformáciu Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad ako o zásahu do právneho systému Slovenska. Upozorňuje na jeho možný rozpor s európskym právom.
Sneh vyvrátil v košickej zoo vyše 200 stromov, zostáva zavretá
Zoologická záhrada Košice zostáva pre verejnosť zatvorená, ťažký sneh vyvrátil v jej areáli vyše 200 stromov, pričom naďalej padajú.
Števulová považuje návrh na zmenu Úradu na ochranu oznamovateľov za osobnú pomstu Šutaja Eštoka
Návrh na zmenu Úradu na ochranu oznamovateľov na nový úrad je osobnou pomstou ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka.
Kubina: Čurillovci sa s podaniami ministra vysporiadajú v najbližších dňoch
Skupina policajtov známa ako čurillovci sa s podaniami ministra vnútra SR Matúša Šutaja Eštoka vysporiada v najbližších dňoch.