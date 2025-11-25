  • Články
Utorok, 25.11.2025Meniny má Katarína
Bratislava

Danko vyzval politické strany vrátane PS, aby neriešili Benešove dekréty

  • DNES - 15:45
  • Bratislava
Predseda SNS Andrej Danko vyzval všetky politické strany vrátane Progresívneho Slovenska (PS), aby neriešili tému Benešových dekrétov.

Ak bude v tom PS pokračovať, SNS pre to pripraví právnu analýzu. Šéf národniarov o tom informoval na utorkovej tlačovej konferencii.

Vyzývame všetky politické strany, aby dali ruky preč od Benešových dekrétov,“ zdôraznil Danko s tým, že je zdesený, ako niektoré politické strany túto tému otvárajú. „Ak bude PS ďalej pokračovať v téme Benešových dekrétov, pripravíme právnu analýzu a obrátime sa aj na generálneho prokurátora,“ avizoval.

Poukázal na to, že v Českej republike boli niektoré združenia už v prípravnej fáze zrušené, pokiaľ otvárali otázku Benešových dekrétov. Výzva SNS sa osobitne týka aj stanoviska maďarskej politickej strany na Slovensku. „Má svoj program dokonca schválený, že Stop Beneš,“ priblížil Danko.

Ako skonštatoval, nie je dobré otvárať traumu z obdobia povojnového usporiadania. Zároveň pripomenul, že Benešove dekréty sú stále platným ustanovením. Kritizoval aj ďalšie tvrdenia PS týkajúce sa života na južnom Slovensku „Nemyslím si, že južné Slovensko trpí na infraštruktúru,“ uviedol. Ako napokon zhodnotil, hnutie chce len vyvolať napätie medzi SR a Maďarskom.

Aj šéf Hlasu-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok kritizoval vyjadrenia PS. „Navrhlo zastavenie uplatňovania Benešových dekrétov. Vzťahy s Maďarskom máme dnes najlepšie v histórii, tak prečo do nich nehodiť granát, že? Ibaže progresívci ho neomylne hádžu na slovenskú stranu Dunaja,“ napísal na sociálnej sieti.

Zdroj: Info.sk, TASR
