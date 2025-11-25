  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Utorok, 25.11.2025Meniny má Katarína
Bratislava

SHMÚ varuje pred vysokými úhrnmi zrážok i povodňou. Tieto lokality sú najviac ohrozené

  • DNES - 15:27
  • Bratislava
SHMÚ varuje pred vysokými úhrnmi zrážok i povodňou. Tieto lokality sú najviac ohrozené

Na viacerých miestach môže dôjsť k vzniku povodní z topiaceho sa snehu a dažďa.

Na strednom Slovensku môže v priebehu utorka a stredy (26. 11.) spadnúť viac ako 50 mm zrážok. V aktuálnej výstrahe druhého stupňa na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, môže spôsobiť aj škody menšieho rozsahu,“ varujú meteorológovia. Výstraha prvého stupňa pred zrážkami platí i pre región Spiša, Gemera a Abova na východnom Slovensku, rovnako pre oblasť dolného Pohronia na juhu. „Do stredajšieho popoludnia tam môže spadnúť viac ako 35 mm zrážok,“ uviedol SHMÚ vo výstrahe.

Aktuálne sú platné aj hydrologické výstrahy, pre Banskobystrický a časť Nitrianskeho a Košického kraja vydal SHMÚ výstrahu pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa, pričom pre okresy Zlaté Moravce a Prievidza platí zvýšená výstraha druhého stupňa. „Vzhľadom na zvýšené vodné stavy v dôsledku spadnutých zrážok a topenia sa snehu, okrem vysokohorských polôh, očakávame dosiahnutie hladín zodpovedajúcich prvému stupňu povodňovej aktivity, najmä na prítokoch,“ uviedol SHMÚ.

Výstraha platí do začiatku štvrtka (27. 11.), vývoj budú hydrológovia aktualizovať.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Danko vyzval politické strany vrátane PS, aby neriešili Benešove dekréty

Danko vyzval politické strany vrátane PS, aby neriešili Benešove dekréty

DNES - 15:45Domáce

Predseda SNS Andrej Danko vyzval všetky politické strany vrátane Progresívneho Slovenska (PS), aby neriešili tému Benešových dekrétov.

Ferenčák nebude na hlasovaniach, kým sa nerozhodne o jeho odvolaní z čela výboru

Ferenčák nebude na hlasovaniach, kým sa nerozhodne o jeho odvolaní z čela výboru

DNES - 14:08Domáce

Šéf Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Ján Ferenčák sa o návrhu na jeho odvolanie z funkcie dozvedel z médií.

Šutaj Eštok podal návrh na zrušenie kontumačného rozsudku

Šutaj Eštok podal návrh na zrušenie kontumačného rozsudku

DNES - 13:46Domáce

Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podal návrh na zrušenie kontumačného rozsudku v spore so skupinou policajtov nazývanou čurillovci. Požaduje takisto zrušenie exekúcie.

Vosveteit.sk
Tvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačovTvári sa ako aktualizácia Windowsu, no je to pasca. Hackeri takto kradnú heslá a ďalšie citlivé údaje z počítačov
POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!POZOR, varuje ESET: Hackeri udreli na Slovensko v predsviatočnom období: Tieto prílohy v sebe ukrývajú malvér!
Dva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na videoDva nárazy za dva dni. Mesiac prežil ďalšie „bombardovanie“. Astronóm to zachytil na video
AKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na cesteAKTUÁLNE: Úlomok odpadu poškodil návratovú kapsulu. Astronauti zostali na stanici bez bezpečnej cesty domov. Záchrana je už na ceste
AKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppeAKTUÁLNE: Veľký úrad varuje pred novou vlnou spyvéru. Takto sa ti môže dostať do telefónu a čítať správy vo WhatsAppe
Toto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoruToto nechce rakovina počuť. Vedci objavili skryté tlačidlo, ktoré dokáže opäť „zapnúť“ imunitu proti nádoru
Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027Laser DragonFire už nie je len sci-fi konceptom na papieri: Na britských lodiach sa objaví do roku 2027
Nový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj ČíneNový motor 177S má dostať ruské stíhačky na úroveň F-35 a J-20. Rusko ním chce konkurovať Amerike aj Číne
AI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o OsvienčimeAI Grok prepísal dejiny holokaustu. Muskova AI šírila nebezpečné lži o Osvienčime
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP