SHMÚ varuje pred vysokými úhrnmi zrážok i povodňou. Tieto lokality sú najviac ohrozené
Na viacerých miestach môže dôjsť k vzniku povodní z topiaceho sa snehu a dažďa.
Na strednom Slovensku môže v priebehu utorka a stredy (26. 11.) spadnúť viac ako 50 mm zrážok. V aktuálnej výstrahe druhého stupňa na to upozorňuje Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).
„Tento úhrn zrážok predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, môže spôsobiť aj škody menšieho rozsahu,“ varujú meteorológovia. Výstraha prvého stupňa pred zrážkami platí i pre región Spiša, Gemera a Abova na východnom Slovensku, rovnako pre oblasť dolného Pohronia na juhu. „Do stredajšieho popoludnia tam môže spadnúť viac ako 35 mm zrážok,“ uviedol SHMÚ vo výstrahe.
Aktuálne sú platné aj hydrologické výstrahy, pre Banskobystrický a časť Nitrianskeho a Košického kraja vydal SHMÚ výstrahu pred povodňou z topiaceho sa snehu a dažďa, pričom pre okresy Zlaté Moravce a Prievidza platí zvýšená výstraha druhého stupňa. „Vzhľadom na zvýšené vodné stavy v dôsledku spadnutých zrážok a topenia sa snehu, okrem vysokohorských polôh, očakávame dosiahnutie hladín zodpovedajúcich prvému stupňu povodňovej aktivity, najmä na prítokoch,“ uviedol SHMÚ.
Výstraha platí do začiatku štvrtka (27. 11.), vývoj budú hydrológovia aktualizovať.
Danko vyzval politické strany vrátane PS, aby neriešili Benešove dekréty
Predseda SNS Andrej Danko vyzval všetky politické strany vrátane Progresívneho Slovenska (PS), aby neriešili tému Benešových dekrétov.
Lavrov nazval Fica, Orbána a Babiša príkladmi politikov mysliacich na občanov
Podľa Lavrova sú títo ľudia pragmatici.
Ferenčák nebude na hlasovaniach, kým sa nerozhodne o jeho odvolaní z čela výboru
Šéf Výboru Národnej rady (NR) SR pre európske záležitosti Ján Ferenčák sa o návrhu na jeho odvolanie z funkcie dozvedel z médií.
Šutaj Eštok podal návrh na zrušenie kontumačného rozsudku
Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok podal návrh na zrušenie kontumačného rozsudku v spore so skupinou policajtov nazývanou čurillovci. Požaduje takisto zrušenie exekúcie.